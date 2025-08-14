Anses recordó la importancia de verificar la Historia Laboral: cómo consultarla en agosto 2025

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó en agosto 2025 la importancia de revisar la Historia Laboral para conocer el detalle de los aportes registrados, que será útil al momento de solicitar la jubilación. Acá te dejamos los detalles.

Anses: cómo consultar la Historia Laboral en agosto 2025

Sin necesidad de acercarse a una oficina de Anses, el trámite para consultar la Historia Laboral en agosto 2025 es rápido, sencillo y se puede realizar en anses.gob.ar, apartado Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, sección Trabajo, Consultar Historia Laboral.

De esta forma, los trabajadores en relación de dependencia contarán con un detalle de sus aportes, de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores, así como los trabajadores autónomos o monotributistas de los períodos registrados.

En caso de acreditar períodos no registrados en la Historia Laboral, se puede solicitar un Reconocimiento de servicios en Anses. A quienes les falten hasta 5 años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres 60 años y hombres 65 años) pueden efectuar este trámite mediante el canal de Atención Virtual. De esta forma es posible validar los aportes faltantes mediante la presentación de documentación respaldatoria, explicó el organismo.

La Historia Laboral se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma de personal de Anses. Para más información, podés ingresar al siguiente link: https://goo.su/TdJGosC

Anses recordó en agosto 2025 que todos los trámites son gratuitos

Paralelamente, la Anses recordó, en agosto 2025, que todas las consultas y trámites que se realicen en sus oficinas o de forma virtual son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores. “En ningún caso, Anses solicita datos personales, claves o información bancaria de forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto”, advirtió el organismo, ante posibles estafas.