Anses alteró el calendario de pagos: por qué no se depositarán haberes este viernes 15 de agosto 2025

Si bien el feriado del 17 de agosto este 2025 cae domingo, el Gobierno Nacional decretó día no laborable al viernes 15 con fines turísticos. Tal denominación le da al empleador el poder de decisión sobre trabajar o no, por lo que muchas personas deberán cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, los empleados del estado gozarán de tres días libres de horarios y tareas, razón por la cual, este viernes 15 la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no pagará haberes ni beneficios sociales.

De esta manera, un grupo de personas deberá esperar al lunes 18 para poder ver depositado en su cuenta el monto a cobrar con el 1,62% de aumento que otorgó el gobierno de Javier Milei. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, también cobrarán el bono mensual de $70 mil.

Anses: sin pagos el viernes 15 de agosto 2025, cómo sigue el cronograma

Teniendo en cuenta que el viernes 15 de agosto 2025 es día no laborable, ¿cómo queda el calendario Anses para lo que resta del mes? Acá te lo detallamos:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 4: 18 de agosto.

DNI terminados en 5: 19 de agosto.

DNI terminados en 6: 20 de agosto.

DNI terminados en 7: 21 de agosto.

DNI terminados en 8: 22 de agosto.

DNI terminados en 9: 25 de agosto.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos: 22 de agosto.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Vale recordar que las Pensiones No Contributivas comenzaron a percibir sus montos el pasado 8 de agosto y culminarán este jueves 14.

