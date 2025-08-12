Anses ya paga las Becas Progresar en agosto 2025: cuándo cobro

El Gobierno Nacional anunció en agosto 2025 una nueva convocatoria para las Becas Progresar de Anses, el programa que brinda apoyo económico a jóvenes para que finalicen sus estudios y se formen para el mundo laboral. En paralelo, difundió el calendario de pagos del mes. Acá te dejamos los detalles.

Anses: la convocatoria para las Becas Progresar en agosto 2025

El programa Becas Progresar, que abona Anses, pero dependen de la Secretaría de Educación, está destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan completar su formación académica y profesional. La iniciativa ofrece apoyo económico para que estudiantes de todo el país puedan finalizar sus estudios secundarios, continuar en el nivel superior o capacitarse en oficios estratégicos.

La inscripción estará abierta hasta el 1º de septiembre para la línea Finalización de la Educación Obligatoria, y del 18 de agosto al 5 de septiembre para Educación Superior y Progresar Enfermería. Para Progresar Trabajo, la convocatoria se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Durante 2024, más de 1,3 millones de estudiantes fueron beneficiarios por las becas. En lo que va de 2025, ya se registraron más de 726 mil becarios, y con esta nueva convocatoria, se espera ampliar aún más el acceso a la educación y acompañar a miles de jóvenes en su desarrollo personal y profesional, explicó la Secretaría de Educación.

Anses: así se pagan las Becas Progresar en agosto 2025

La Anses estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025: