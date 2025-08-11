Calendario Anses: quiénes cobran esta semana que va del lunes 11 al viernes 15 de agosto 2025

La Anses retomó el calendario de pagos del mes. En agosto 2025, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,62 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. En paralelo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos. En esta nota te recordamos quiénes cobran entre el lunes 11 y el viernes 15.

Anses: las prestaciones que cobran la semana que va del 11 al 15 agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto

DNI terminados en 1: 12 de agosto

DNI terminados en 2: 13 de agosto

DNI terminados en 3: 14 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto