Calendario Anses: quiénes cobran esta semana que va del lunes 11 al viernes 15 de agosto 2025

La Anses retomó este lunes el calendario de pagos de agosto 2025. Como ocurre habitualmente, el cronograma respeta la terminación de DNI de los beneficiarios. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Calendario Anses.

Calendario Anses.

La Anses retomó el calendario de pagos del mes. En agosto 2025, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,62 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. En paralelo, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos. En esta nota te recordamos quiénes cobran entre el lunes 11 y el viernes 15.

Anses: las prestaciones que cobran la semana que va del 11 al 15 agosto 2025

  • Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto
DNI terminados en 5: 14 de agosto

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto
DNI terminados en 1: 12 de agosto
DNI terminados en 2: 13 de agosto
DNI terminados en 3: 14 de agosto

  • Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

  • Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

  • Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de julio al 11 de agosto

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto


Temas

Anses

Asignaciones

Jubilados y Pensionados

