ANSES: Estas son las Pensiones No Contributivas canceladas en agosto 2025

El gobierno de Javier Milei anunció la baja de más de 100 mil Pensiones No Contributivas (PNC), como resultado de las auditorías que lleva adelante sobre este beneficio de ANSES. La medida generó preocupación, por lo que en esta nota te contamos cuáles son las acreditaciones que fueron suspendidas en agosto 2025 y por qué.

ANSES: ¿Qué Pensiones No Contributivas se dieron de baja en agosto 2025?

Según lo informado por el vocero Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei dio de baja más de 100 mil Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES en agosto 2025, que se pagan mensualmente a diversos beneficiarios.

Adorni señaló que las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES dadas de baja en agosto 2025 fueron aquellas en las que:

Se detectaron irregularidades llamativas en la documentación presentada.

Se detectaron beneficiarios con bienes de alto valor.

Se registraron beneficiarios con empleo registrado.

Se registraron irregularidades médicas.

Por su parte, Manuel Adorni indicó que ANDIS detectó la mayor cantidad de irregularidades en las prestaciones otorgadas en las provincias de Tucumán y Chaco.

ANSES: Otras Pensiones No Contributivas que se dieron de baja en agosto 2025

Por su parte, Manuel Adorni informó que también se dieron de baja otras 20 mil Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES en agosto 2025, correspondientes a: