Aumento para Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuánto cobran en julio 2024 con el bono

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se actualizarán en julio 2024.-

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES verán sus haberes actualizados en julio 2024, incluyendo además el bono de 70 mil pesos anunciado por el gobierno nacional y ratificado este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES se actualizarán en un 4,2% contemplando la base salarial de cada una de estas, que se calcula en torno a los incrementos de las jubilaciones ordinarias de julio 2024.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante julio 2024

Así, las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga ANSES ascenderán a $220.906,57 durante julio 2024, para los beneficiarios por invalidez y vejez, si se tiene en cuenta que se abonan $150.906,57 de haber con los $70.000 de bono.

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES por madres de siete hijos cobrarán un total de $285.580,82, compuesto por $215.580,82 de haber mínimo con los $70.000 del bono de julio 2024.

Cómo hago para gestionar una Pensión No Contributiva ante ANSES

Para iniciar o rehabilitar el trámite de la Pensión No Contributiva (PNC), debes seguir los siguientes pasos en la página oficial de ANSES.

Paso 1:

Ingresá a Mi ANSES. Accedé con tu Clave de la Seguridad Social.

Si no tenés clave, podés crearla en el momento.

Paso 2:

Verificá y Cargá tus datos. En el menú, seleccioná “Solicitud de prestaciones”.

No te olvides de verificar que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.

Paso 3

Solicitá la Pensión no Contributiva. Elegí la opción “Pensión no Contributiva por…» y seguí los pasos.

En caso de que sea una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez, es obligatorio que solicites el Certificado Médico Oficial (CMO). Puede ser en formato digital y podés solicitarlo en un centro de salud o en un hospital público, o en formato papel en las oficinas de atención de ANSES.