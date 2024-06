Aumentan las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuándo se actualizan estas prestaciones

ANSES mantiene las Pensiones No Contributivas (PNC) como aporte económico para algunos sectores de la población, una prestación que otorga el Estado argentino a través del organismo previsional a quienes no poseen el trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, razón por la cual no realizaron aportes.

Además de la prestación económica, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES contemplan una asistencia médica gratuita, a través del acceso de obra social, y la ayuda complementaria a quienes no registran contribuciones de estas características.

Cuándo se actualizan las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES fueron adheridas al sistema de aumentos por movilidad de las jubilaciones tradicionales, establecido por el gobierno nacional en los últimos meses para actualizar las prestaciones de estas características acorde a la inflación mensual y el Índice de Precios (IPC) que mide INDEC.

De esta manera, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES se actualizan mensualmente, con el Índice de Precios (IPC) correspondiente al mes anterior a la liquidación que cobran sus beneficiarios. Es decir que con los haberes de junio 2024 se cobró la actualización porcentual de la medición de abril.

Actualmente, se liquidan al menos tres tipos de Pensiones No Contributivas (PNC) destinadas a las personas con discapacidad o invalidez, a las madres de siete o más hijos; y a la vejez, que puede reemplazarse por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

Qué monto cobra cada Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES durante julio 2024

Una por una, así cobran cada una de las Pensiones No Contributivas (PNC) según la liquidación de los montos de ANSES.

Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad

Acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Es una ayuda económica para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo.

Pensión No Contributiva por Vejez

Para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El monto mensual es equivalente al 70% de un haber mínimo.