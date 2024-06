Cómo acceder a la Pensión No Contributiva para Madre de 7 Hijos en junio 2024

La Anses detalló que la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos esta destinada a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Las PNC acompañan a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional.

La ayuda estatal consiste en una prestación mensual y vitalicia sin importar la edad de la mujer ni el estado civil. El monto mensual es equivalente a un haber mínimo, explicó el organismo en su página web.

Para acceder a esta Pensión No Contributiva, se necesita la siguiente documentación:

– DNI original y copia.

– Formulario Solicitud de prestaciones previsionales (PS 6.18) (Marcar la opción Otras en el tipo de prestación solicitada y aclarar Pensión Madre 7 hijos).

Requisitos para la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos

* Ser argentina o naturalizada. Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

* No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

* No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

* No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

* Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

La Anses recordó que en caso de fallecimiento, tienen derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubino incapacitado o los hijos menores de edad o con discapacidad sin límite de edad.

Cómo tramitar la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos

1. Ingresar a Mi Anses. Revisar que los datos personales y relaciones familiares estén actualizados en Mi Anses.

2. Reunir la documentación. Si los datos no están actualizados, tenés que presentar la documentación necesaria de tu grupo familiar, junto con el formulario Solicitud de prestaciones previsionales (PS 6.18).

3. Acercate a una oficina. Presentarse sin turno para ser atendida en una oficina de Anses.