Ayuda Escolar 2026: quiénes cobran el nuevo refuerzo y cómo se acredita en abril

El Gobierno nacional brindó precisiones técnicas sobre el pago del Refuerzo de Ayuda Escolar Anual 2026. La normativa establece un mecanismo de nivelación para que todos los beneficiarios alcancen un piso prestacional de $85.000 por hijo para el inicio del ciclo lectivo.

A diferencia de otros bonos, este refuerzo funciona como una compensación proporcional. El Estado cubre la diferencia entre la asignación básica que ya percibe el titular y el techo establecido.

Fórmula aplicada: $85.000 (Tope) – Monto habitual percibido = Refuerzo Extra .

$85.000 (Tope) – Monto habitual percibido = . Carácter del pago: Se abona por única vez y tiene naturaleza extraordinaria.

Se abona por única vez y tiene naturaleza extraordinaria. Objetivo: Unificar el ingreso base para gastos escolares en todos los niveles de la seguridad social.

Cuáles son los grupos alcanzados para la Ayuda Escolar 2026

El universo de beneficiarios que acceden a este ajuste económico incluye a:

Sector registrado: Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.

Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Seguridad Social: Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo. Pasivos: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Otros: Beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo.

Cronograma y modalidad de acreditación de la Ayuda Escolar 2026

El depósito del refuerzo se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales en las oficinas de ANSES, bajo las siguientes condiciones:

Concepto Detalle Fecha de cobro Junto con la asignación principal del mes. Mes de inicio Marzo 2026 (coincidente con el ciclo lectivo). Vía de pago CBU o medio de cobro habitual registrado en ANSES. Requisito previo Tener acreditada la escolaridad del menor en la plataforma oficial.

Paso a paso: Cómo consultar el estado de cobro de la Ayuda Escolar 2026

Para verificar si el refuerzo fue liquidado correctamente, los beneficiarios deben seguir estos pasos: