Ayuda Escolar 2026: quiénes cobran el nuevo refuerzo y cómo se acredita en abril
El ministerio de Capital Humano reglamentó la Resolución 78/2026. El monto de $85.000 funciona como un tope garantizado y no como una suma fija adicional. Los detalles del cálculo proporcional y el cronograma.
El Gobierno nacional brindó precisiones técnicas sobre el pago del Refuerzo de Ayuda Escolar Anual 2026. La normativa establece un mecanismo de nivelación para que todos los beneficiarios alcancen un piso prestacional de $85.000 por hijo para el inicio del ciclo lectivo.
A diferencia de otros bonos, este refuerzo funciona como una compensación proporcional. El Estado cubre la diferencia entre la asignación básica que ya percibe el titular y el techo establecido.
- Fórmula aplicada: $85.000 (Tope) – Monto habitual percibido = Refuerzo Extra.
- Carácter del pago: Se abona por única vez y tiene naturaleza extraordinaria.
- Objetivo: Unificar el ingreso base para gastos escolares en todos los niveles de la seguridad social.
Cuáles son los grupos alcanzados para la Ayuda Escolar 2026
El universo de beneficiarios que acceden a este ajuste económico incluye a:
- Sector registrado: Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.
- Seguridad Social: Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
- Pasivos: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Otros: Beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo.
Cronograma y modalidad de acreditación de la Ayuda Escolar 2026
El depósito del refuerzo se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales en las oficinas de ANSES, bajo las siguientes condiciones:
|Concepto
|Detalle
|Fecha de cobro
|Junto con la asignación principal del mes.
|Mes de inicio
|Marzo 2026 (coincidente con el ciclo lectivo).
|Vía de pago
|CBU o medio de cobro habitual registrado en ANSES.
|Requisito previo
|Tener acreditada la escolaridad del menor en la plataforma oficial.
Paso a paso: Cómo consultar el estado de cobro de la Ayuda Escolar 2026
Para verificar si el refuerzo fue liquidado correctamente, los beneficiarios deben seguir estos pasos:
- Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la sección Hijos > Asignación Familiar por Hijo.
- Consultar el apartado Ayuda Escolar Anual.
- Verificar en Liquidaciones el desglose del haber del mes de marzo para visualizar el concepto «Refuerzo Resolución 78/2026».
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