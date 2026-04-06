Fin del programa ex Potenciar Trabajo: nuevos vouchers de capacitación laboral llegan en abril 2026

Abril 2026 marca el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, la estructura que absorbió a la mayor parte de los titulares del ex Potenciar Trabajo. Según la disposición del Ministerio de Capital Humano, este cambio implica el fin de la prestación monetaria fija para quienes están en condiciones de insertarse en el mercado laboral, dando paso a un modelo de formación profesional técnica.

La ministra Sandra Pettovello confirmó que la medida busca eliminar la intermediación y vincular el recurso público exclusivamente a la capacitación demostrable. Bajo este nuevo paradigma del ex Potenciar Trabajo, el Estado Nacional dejará de emitir el pago masivo para centrarse en un esquema de vouchers de capacitación laboral, donde la permanencia del beneficiario estará sujeta a requisitos estrictos de asistencia y cumplimiento académico en centros de formación habilitados.

Fin del programa ex Potenciar Trabajo: el nuevo sistema de vouchers de capacitación laboral

La implementación de los vouchers de capacitación laboral por parte del Ministerio de Capital Humano representa un giro hacia el incentivo condicionado en la política social. A diferencia del ex Potenciar Trabajo, donde el ingreso era garantizado, el nuevo esquema permite al beneficiario elegir de manera directa su trayecto formativo dentro de una red federal de centros de capacitación.

Este sistema de vouchers de capacitación laboral cuenta con la articulación del sector privado para los contenidos pedagógicos, mientras que el Estado asume el financiamiento directo a la persona. Es importante destacar que el abandono de los cursos resultará en la pérdida definitiva del beneficio, consolidando una estrategia que apuesta a la empleabilidad real como único motor de movilidad social.

Impacto en el ex Potenciar Trabajo: quiénes mantienen la asistencia social

A pesar del fin del programa Volver al Trabajo, el universo del ex Potenciar Trabajo quedó segmentado para proteger a los sectores con mayores dificultades estructurales. El Ministerio de Capital Humano ratificó que el grupo de Acompañamiento Social, integrado por unas 300.000 personas entre adultos mayores y madres de familias numerosas, no será alcanzado por la baja de los pagos mensuales ni por la obligatoriedad de los vouchers de capacitación laboral.

Este sector conservará su esquema de asistencia permanente, diferenciándose de los 900.000 jóvenes y adultos que iniciarán la transición hacia el mercado laboral formal. Con esta distinción, el Gobierno busca optimizar el gasto público, redireccionando el ahorro fiscal hacia el fortalecimiento pedagógico de escuelas vulnerables en todo el territorio nacional.