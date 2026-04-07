Cuánto debe cobrar un albañil por hora en abril 2026: la actualización salarial en Neuquén, Río Negro y otras zonas
El monto final dependerá de la categoría y de la zona del país donde se desempeña cada trabajador.
Luego de los últimos acuerdos paritarios, la Uocra informó que se actualizó la escala salarial de abril 2026 para los albañiles y obreros de la construcción. El monto dependerá de la categoría y de la zona del país donde se desempeña cada trabajador.
Cuánto cobra un albañil por hora: la actualización por zona
La escala vigente muestra diferencias notables entre regiones.
Los trabajadores que pertenecen a la Zona A que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte del país, deberán cobrar por hora las siguientes cifras:
- Oficial especializado: $5.470 por hora
- Oficial: $4.679 por hora
- Medio oficial: $4.324 por hora
- Ayudante: $3.980 por hora
- Sereno: $723.032 por mes
En la Zona B, que incluye a Neuquén, Río Negro y Chubut, los salarios además poseen un adicional regional que eleva los valores:
- Oficial especializado: $6.071 por hora
- Oficial: $5.196 por hora
- Medio oficial: $4.793 por hora
- Ayudante: $4.438 por hora
- Sereno: $805.489 por mes
Los trabajadores de la Zona C, Santa Cruz, deberán cobrar lo siguiente:
- Oficial especializado: $8.397 por hora
- Oficial: $7.873 por hora
- Medio oficial: $7.597 por hora
- Ayudante: $7.377 por hora
- Sereno: $1.208.753 por mes
La Zona C-Austral, Tierra del Fuego, tiene los valores más altos. Los albañiles podrán cobrar:
- Oficial especializado: $10.940 por hora
- Oficial: $9.358 por hora
- Medio oficial: $8.648 por hora
- Ayudante: $7.960 por hora
- Sereno: $1.446.064 por mes
Es necesario resaltar que el salario final del albañil u obrero de la construcción, se compone de la categoría, la zona y los conceptos incluidos en el recibo. Además del valor básico por hora, también se suelen sumar adicionales regionales y/o sumar no remunerativas que impactan en el ingreso mensual aunque no formen parte del básico.
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