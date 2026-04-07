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Cuánto debe cobrar un albañil por hora en abril 2026: la actualización salarial en Neuquén, Río Negro y otras zonas

El monto final dependerá de la categoría y de la zona del país donde se desempeña cada trabajador.

Redacción

Por Redacción

Se actualizaron los salarios para albañiles en abril 2026.

Se actualizaron los salarios para albañiles en abril 2026.

Luego de los últimos acuerdos paritarios, la Uocra informó que se actualizó la escala salarial de abril 2026 para los albañiles y obreros de la construcción. El monto dependerá de la categoría y de la zona del país donde se desempeña cada trabajador.

Cuánto cobra un albañil por hora: la actualización por zona

La escala vigente muestra diferencias notables entre regiones.

Los trabajadores que pertenecen a la Zona A que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte del país, deberán cobrar por hora las siguientes cifras:

  • Oficial especializado: $5.470 por hora
  • Oficial: $4.679 por hora
  • Medio oficial: $4.324 por hora
  • Ayudante: $3.980 por hora
  • Sereno: $723.032 por mes

En la Zona B, que incluye a Neuquén, Río Negro y Chubut, los salarios además poseen un adicional regional que eleva los valores:

  • Oficial especializado: $6.071 por hora
  • Oficial: $5.196 por hora
  • Medio oficial: $4.793 por hora
  • Ayudante: $4.438 por hora
  • Sereno: $805.489 por mes

Los trabajadores de la Zona C, Santa Cruz, deberán cobrar lo siguiente:

  • Oficial especializado: $8.397 por hora
  • Oficial: $7.873 por hora
  • Medio oficial: $7.597 por hora
  • Ayudante: $7.377 por hora
  • Sereno: $1.208.753 por mes

La Zona C-Austral, Tierra del Fuego, tiene los valores más altos. Los albañiles podrán cobrar:

  • Oficial especializado: $10.940 por hora
  • Oficial: $9.358 por hora
  • Medio oficial: $8.648 por hora
  • Ayudante: $7.960 por hora
  • Sereno: $1.446.064 por mes

Es necesario resaltar que el salario final del albañil u obrero de la construcción, se compone de la categoría, la zona y los conceptos incluidos en el recibo. Además del valor básico por hora, también se suelen sumar adicionales regionales y/o sumar no remunerativas que impactan en el ingreso mensual aunque no formen parte del básico.


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Luego de los últimos acuerdos paritarios, la Uocra informó que se actualizó la escala salarial de abril 2026 para los albañiles y obreros de la construcción. El monto dependerá de la categoría y de la zona del país donde se desempeña cada trabajador.

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