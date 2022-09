Las Perlas: vecinos denuncian que están sin agua desde el jueves

Hoy la comunidad de Balsa Las Perlas denunció que no tienen servicio de agua hace cinco días. El problema habría surgido por la ruptura de una bomba de abastecimiento en el barrio Costa Esperanza. Los vecinos reclamaron ante la municipalidad de Cipolletti. Hoy luego de varios días el pedido fue escuchado.

Balsa Las Perlas continúa reclamando por los servicios básicos en el asentamiento. Esta mañana los vecinos del barrio Costa Esperanza denunciaron que están sin abastecimiento de agua a raíz de una bomba que no funciona. Quisieron hablar con el delegado del distrito pero no lograron encontrarlo.

“Hace cinco días no tenemos agua. Los vecinos recurren a sacar agua del río con bidones, pero no podemos continuar así. Ayer trajeron una bomba pero no alcanza para resolver la situación”, declaró Juan Celedón, vecino de Las Perlas. Agregó que la municipalidad de Cipolletti realizó los arreglos de la bomba, sin embargo esta continua rompiéndose.

Los vecinos de Balsa Las Perlas solicitan que la municipalidad de Cipolletti se haga cargo de comprar una bomba de repuesto para la comunidad. “Intentamos hablar con el delegado pero no pudimos encontrarlo. Somos 20 mil habitantes, en verano sufrimos la falta de agua y en invierno no tenemos gas natural para calefaccionarnos”, expresó Juan.

Los vecinos remarcaron la necesidad de ser una municipalidad para poder gestionar sus propias necesidades. “No tenemos bancos, ni cajeros. Tampoco contamos con estación de servicios. Hay vecinos que continúan colgados de la luz”, manifestaron.

Solicitan una bomba de agua de refuerzo

El municipio de Cipolletti informó que ayer compró un motor para dar potencia y se instaló para solucionar el problema.

«En ese momento se comenzó a normalizar el servicio en un gran porcentaje. Logramos reparar la primera bomba que falló y ahora el servicio de agua potable quedará solucionado”, explicó el delegado Carlos Aimasso.

Sin embargo, los vecinos denuncian que la bomba se rompe frecuentemente y aseguran que la solución es instalar una bomba de refuerzo.