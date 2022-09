Solicitan que Las Perlas sea declarada como suelo urbano

Durante las últimas semanas, el Concejo Deliberante ha comenzado a analizar la modificación del nuevo código de planeamiento urbano y rural. El nuevo tratamiento busca contemplar la realidad de Las Perlas y elevar la calidad de vida de las familias, pero los vecinos cuestionan la modificación que quieren hacer desde el municipio de Cipolletti.

Según los vecinos «no están en contra del proyecto, pero si solicitan que se contemple la palabra de la población y se llame a una audiencia pública con la total participación de la ciudadanía».

Cipolletti actualmente trabaja en la modificación del código de planeamiento con el objetivo de tener una herramienta de planificación territorial para lograr un mayor orden en las diferentes áreas que vienen en constante crecimiento. Este año, el código tiene un capítulo específico destinado al uso de las tierras de Las Perlas que tiene como objetivo modificar la situación de la comunidad y declararlo como área periurbana.

Históricamente el área donde se encuentran asentados más de 13 barrios según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y que conforman Las Perlas fue considerada un área alejada de la ciudad, pero dependiente de Cipolletti. Hoy Las Perlas cuenta con más de 20 mil habitantes que reclaman su estatus de localidad y denuncian que nunca han sido escuchados. Hoy el silencio lleva más de 35 años.



La modificación del código busca regularizar y urbanizar el espacio, pero establece puntos en los cuales los vecinos no están de acuerdo. También, proyecta la creación de universidades, una planta de tratamiento cloacales, otra de residuos domiciliarios, un área educativa con más escuelas y hasta una terminal de ómnibus, pero la comunidad ve muy lejos este sueño.

Durante los primero días de agosto, ocho vecinos de Las Perlas fueron invitados a participar de la reunión, pero cuestionaron que el municipio solo se limitó a llamar a algunas personas sin anticipar lo que se iba a presentar.

«Durante la única reunión del concejo Deliberante explicaron sin papeles lo que querían hacer. Nos encontramos con cosas que no tienen sentido. El artículo 58 de la Carta Orgánica de Cipolletti claramente dice que para hacer cambios hay que llamar a audiencia pública. Nosotros queremos que vengan y escuchen lo que estamos diciendo, los vecinos deben ser informados, participar y proponer cambios en aquellos actos que los afecten», expresó Carlos Monteira.

Otra vecina manifestó «no estamos en contra del proyecto, estamos en contra de algunos puntos. Por ejemplo, la carátula de periurbano, eso significa que nunca vamos a tener la regularización de la tierra. Nosotros queremos avanzar, pero que no nos mientan con un plano que lo hace gente que no conoce nuestro lugar».



Los vecinos explicaron que «algunos puntos se refieren a restringir áreas y relocalizar gente de la ribera o cañadones”. Según el proyecto los pobladores que viven en sectores bajo riesgo aluvional o por inundación por las crecidas del río deberán ser relocalizados. En este ítem se anticipa que la Forestadora Limay deberá ceder parcelas para reubicar a las familias.

Desde la comunidad señalan que «no se pueden reubicar a las familias que viven hace más de 30 años en la zona y los pequeños cañadones. El municipio, la delegación no hicieron nada y permitieron rellenar y hacer negocios en el cañadón más grande que da a la avenida del Trabajador. Nosotros vemos que esto es selectivo, a los vecinos que tienen inconveniente los mueve, pero el negocio inmobiliario lo mantienen”.

Además, analizan que «si aprueban la modificación que quieren realizar el barrio NyC, queda afuera del ejido urbano de Balsa, y 600 familias pierden todos sus derechos. En todo caso no debieron permitir que la Forestadora avanzara con el loteo. Nadie está en contra del progreso, estamos a favor de que se respeten nuestros derechos”.

“Todos queremos que Balsa progrese. Pero, nos están diciendo que van a hacer un hospital escuela, una universidad, una avenida de circunvalación con estacionamiento y otras obras, pero que a muchos vecinos los van a trasladar o solo le darán tenencia precaria, eso no significa nada. En 35 años no han hecho nada, en una población que no tiene agua potable, no tiene gas, ni cloacas, no tiene matrícula escolar para todos nuestros niños y adolescentes, un deficiente sistema de salud, mucha inseguridad, calles destruidas y un servicio de transporte deficiente que nos presta Neuquén, ni siquiera una dependencia de YPF que venda garrafas al mismo precio que en Cipolletti o Neuquén. Los perlenses nos merecemos participar activamente y decir qué necesitamos, cuáles son nuestras prioridades y pelear por nuestros derechos”, expresó Carlos Monteira.



Los vecinos solicitan que el estado acompañe la inversión de los vecinos y que se llame a una audiencia pública con la participación de la ciudadanía de Las Perlas, pero «les anunciaron que eso no estaba previsto”.

Los vecinos proponen un proyecto para declarar a Las Perlas como suelo urbano

Los vecinos explicaron que presentarán un proyecto para declarar a Balsa Las Perlas como sueño urbano. “Vamos a presentar un pedido de los vecinos en el que pedimos se declare a Las Perlas como suelo urbano para que comiencen a planificar los servicios. La gente se ha cansado de sufrir el abandono del Estado, esperemos no nos nieguen la declaración. Hay mucha gente que no puede acceder a un crédito hipotecario porque no tenemos escritura y hace años estamos en condiciones de escriturar”, manifestó Roque Sardá, vecino de Las Perlas.

También, relató que «todo lo que se hace en Balsa es luchar contra el abandono del Estado, todo lo que se logró es por el esfuerzo de los vecinos. Pensemos que somos alrededor de 20 mil personas que dependemos de Neuquén, la energía, el transporte, la salud, el aprovisionamiento y la diversión hoy nos la da Neuquén. Si en 1987 cuando se incluyó a Las Perlas dentro del municipio de Cipolletti por qué no nos igualaron en el acceso de los servicios. Esperemos que no empiecen a hacer como en otros loteos, que avancen en servicios en sectores nuevos y a nosotros nos dejen sin nada”, finalizó.