Bono especial de ANSES: de cuánto será y quiénes lo cobrarán

El bono que otorgará el Gobierno no será compatible con otros planes sociales. Archivo.

Las personas que están por debajo de la línea de la indigencia y que no reciben ningún plan social recibirán un bono especial del Gobierno nacional. La medida se ejecutará a través de ANSES. Este beneficio especial se financiará a partir de la mayor recaudación tributaria que traerá la aceleración en la liquidación del complejo agroexportador.

¿Cuánto pagará el bono especial de ANSES?

Teniendo en cuenta que la medida está en proceso de elaboración, no se conoce el monto que se abonará. No está confirmado el monto, pero serían tres pagos de $16.500, con lo que el total rondaría los $50.000.

¿Quiénes cobrarán el bono especial de ANSES?

La medida que elabora el Gobierno apunta a por lo menos 2 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no están incluidos en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos, (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron en el Potenciar Trabajo.

¿Cuándo se pagará el bono especial de ANSES?

De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno el bono especial se pagaría a partir de octubre y continuará durante los meses de noviembre y diciembre.