Bono para empleadas domésticas en diciembre 2025: quiénes lo reciben y cuál es el monto a cobrar

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció en noviembre un aumento salarial para las empleadas domésticas del 2,7% que se aplicaría en dos etapas, la primera se sumó ese mismo mes y ahora con el inicio de diciembre, se incrementará un 1,3%. A esto se le sumó un bono no remunerativo que se depositará junto con el aguinaldo.

De cuánto es el bono y quiénes lo reciben

Según lo establecido por la CNTCP, el monto del bono varía según la cantidad de horas semanales trabajadas y se distribuye de la siguiente manera:

Empleadas que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000

Empleadas que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Empleadas que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Esta medida impacta sobre los ingresos de todas las personas empleadas en casas particulares en Argentina.

Cabe resaltar que al bono se suma también al Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, ya que es un beneficio que también corresponde al personal doméstico. El cálculo se realiza sobre el 50% del mejor haber del semestre.

Adicionales y estimaciones salariales para empleadas domésticas en diciembre 2025

Junto al incremento por zona desfavorable, la Ley 26.844 contempla otros adicionales, como el 1% por cada año trabajado. Este concepto de antigüedad se computa desde septiembre de 2020. Es importante subrayar que las escalas salariales detalladas son estimativas, elaboradas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), y están a la espera de su oficialización.

Las proyecciones salariales para el personal de casas particulares en diciembre presentan una estructura diferenciada por categoría y tipo de jornada, estableciendo los valores de referencia para el cierre del año.