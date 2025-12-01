Empleadas domésticas: cuál es el sueldo básico en diciembre 2025 y cómo se aplica el extra que cobran en la Patagonia

Los salarios básicos para el personal del servicio doméstico en Argentina se actualizarán a partir de diciembre, según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Esta mejora incluye un incremento acumulado del 2,72% y la entrega de un bono, impactando directamente en el poder adquisitivo de miles de trabajadores del sector.

El aumento acumulado del 2,72% se distribuye en dos fases: un 1,4% aplicado en noviembre sobre los sueldos de septiembre, y un 1,3% adicional que rige en diciembre sobre los valores de noviembre. Además, los empleados percibirán un bono cuyo monto específico variará en función de la carga horaria semanal de cada trabajador. Estas medidas buscan recomponer parte del salario frente a la inflación.

Un aspecto de particular relevancia para los trabajadores de la región es el adicional del 30% por zona desfavorable. Este beneficio se aplica directamente sobre el salario básico para quienes prestan servicios en provincias patagónicas, incluyendo Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones. La medida reconoce las particularidades y mayores costos de vida de estas áreas.

Adicionales y estimaciones salariales para empleadas domésticas en diciembre 2025

Junto al incremento por zona desfavorable, la Ley 26.844 contempla otros adicionales, como el 1% por cada año trabajado. Este concepto de antigüedad se computa desde septiembre de 2020. Es importante subrayar que las escalas salariales detalladas son estimativas, elaboradas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), y están a la espera de su oficialización.

Las proyecciones salariales para el personal de casas particulares en diciembre presentan una estructura diferenciada por categoría y tipo de jornada, estableciendo los valores de referencia para el cierre del año.

La categoría de Supervisores, que incluye personal con responsabilidades de coordinación y control, encabeza la tabla con montos estimados en $498.317,01 mensuales para el personal con retiro, o un valor de $3.936,06 por hora.

El Personal para Tareas Específicas, como cocineros especializados, registrará valores de $448.470,96 mensuales con retiro, o $3.568,59 por hora.

Para los Caseros, encargados del cuidado y mantenimiento de viviendas, el sueldo estimado es de $409.176,78 mensuales o $3.239,67 por hora.