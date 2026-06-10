Calendario de feriados 2026: los fines de semana largos que quedan para viajar y descansar

Con el invierno a punto de comenzar y el ritmo del año entrando en su segunda mitad, muchos ya empiezan a mirar el calendario en busca de la próxima pausa. Ya sea para organizar una escapada, descubrir un nuevo destino, visitar a la familia o simplemente quedarse en casa sin mirar el reloj, los fines de semana largos siguen siendo uno de los momentos más esperados del año.

La buena noticia es que todavía quedan varias oportunidades para desconectarse de la rutina. Según el calendario oficial, 2026 aún tendrá seis fines de semana largos, incluidos dos descansos de cuatro días consecutivos ideales para planificar viajes más extensos.

Junio abre la temporada de escapadas

El próximo fin de semana largo llegará entre el 13 y el 15 de junio, gracias al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Para muchos será la excusa perfecta para disfrutar de los primeros paisajes invernales, recorrer pueblos con encanto, hacer una escapada gastronómica o simplemente regalarse tres días de descanso antes de la llegada oficial del invierno.

Julio tendrá uno de los descansos más largos del año

Uno de los momentos más esperados llegará en julio. El Día de la Independencia dará lugar a un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, del 9 al 12 de julio.

Se trata de una de las fechas más atractivas para quienes sueñan con una escapada a la nieve, unos días en la montaña o una pausa más prolongada para recargar energías en pleno invierno.

Las fechas para agendar en la segunda mitad del año

Además de junio y julio, el calendario todavía reserva varias oportunidades para viajar o descansar durante el segundo semestre.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

13, 14 y 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 9, 10, 11 y 12 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. 15, 16 y 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 10, 11 y 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21, 22 y 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

: Día de la Soberanía Nacional. 5, 6, 7 y 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Dos oportunidades ideales para viajar más lejos

Los períodos más extensos del año serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro días consecutivos de descanso.

Estas fechas suelen ser las más elegidas para organizar viajes con anticipación, aprovechar promociones turísticas o realizar escapadas que requieren más tiempo que un fin de semana tradicional.

Un calendario pensado para hacer pausas

Más allá de los viajes, los fines de semana largos también representan una oportunidad para bajar el ritmo, dedicar tiempo a hobbies, disfrutar de encuentros con amigos o simplemente quedarse en casa viendo series bajo una manta mientras afuera hace frío.

En una época marcada por las agendas cargadas y la hiperconectividad, cada uno de estos descansos aparece como una invitación a hacer una pausa, cambiar de aire y disfrutar un poco más del tiempo libre.