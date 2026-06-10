Invierno en marcha: esperan las primeras nevadas y Río Negro apuesta a la diversidad, los turistas brasileños y las ballenas

A pocos días del invierno, Río Negro se prepara para recibir a miles de visitantes con una combinación de inversiones, mejoras en infraestructura y una oferta turística que busca extenderse mucho más allá de los centros de esquí. La secretaria de Turismo de la provincia, María Sol Canalda, destacó que el lanzamiento de la temporada es el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde hace meses y que incluyó anuncios clave para distintos destinos turísticos.

«Se llega a este lanzamiento de temporada después de mucho trabajo durante todo el año. Hace poco se anunció la apertura de sobres para la pavimentación de la ruta de acceso al aeropuerto de Bariloche, una obra que estaba pendiente y que permitirá mejorar la calidad del destino. También se anunciaron obras en El Bolsón y vamos a contar con un nuevo predio ferial en la zona de Río Villegas», señaló.

Según explicó, las inversiones públicas se complementan con el esfuerzo realizado por los distintos prestadores turísticos de la provincia. «Son anuncios importantes que llegan en la previa de la temporada, pero además los centros turísticos vienen realizando inversiones y preparándose para ofrecer la mejor propuesta posible», afirmó.

Mientras la provincia aguarda las primeras nevadas importantes, las expectativas están puestas en que las condiciones climáticas acompañen el comienzo de la actividad en la cordillera. «Estamos esperando la nieve, que es fundamental. Hay un pronóstico para los días 11 y 12 en Bariloche y en la cordillera, así que esperamos que se cumpla y que de a poco la montaña comience a cubrirse», indicó.

Canalda remarcó que, más allá de las condiciones meteorológicas, los principales centros de esquí cuentan con infraestructura que permite garantizar el funcionamiento de las pistas. «De todas formas, los centros de esquí cuentan con herramientas para garantizar la temporada. En Catedral, por ejemplo, hay 40 cañones de nieve que permiten asegurar condiciones estables desde la parte intermedia de la montaña hasta la base. Eso es importante porque quien programa sus vacaciones con tiempo sabe que va a poder disfrutar del cerro», sostuvo.

Uno de los mercados que genera mayores expectativas es el brasileño. La conectividad aérea prevista para el invierno anticipa una importante llegada de visitantes desde el país vecino. «Tenemos muchas reservas provenientes de Brasil en distintos destinos de la provincia. Bariloche ya tiene confirmado su esquema de vuelos directos desde San Pablo para la temporada de invierno y también habrá conexiones desde otras ciudades brasileñas», explicó.

La funcionaria también destacó los avances en materia vial, especialmente en uno de los corredores más transitados durante la temporada. «La última vez que recorrí la Ruta 40, hace unos diez días, estaban trabajando sobre distintos sectores. Va a estar en buenas condiciones para la temporada», señaló.

Además, recordó que se encuentra en marcha el proceso para que las rutas nacionales pasen a la órbita provincial. «Las rutas estaban bajo la órbita nacional y ahora se está gestionando el traspaso al ámbito provincial para poder atenderlas de una manera más eficiente. Mientras tanto, continúan las conversaciones con Nación para definir esos temas», agregó.

Pero la estrategia turística de Río Negro para este invierno no se concentra únicamente en la nieve. Buscan aprovechar el impulso de la temporada para visibilizar otros atractivos que se desarrollan en distintas regiones de la provincia.

«Río Negro es una provincia muy grande y tiene propuestas para todos los gustos. Hay personas que durante el invierno no tienen interés en los centros de esquí, pero sí en el avistaje de fauna desde la costa atlántica. Desde hace años recibimos la visita de la ballena franca austral, que puede observarse fácilmente desde Las Grutas o desde Playas Doradas», afirmó.

En ese sentido, explicó que la intención es mostrar una oferta más diversa y equilibrada. «Como Bariloche y El Bolsón ya son destinos de nieve consolidados, buscamos aprovechar el comienzo de la temporada invernal para mostrar otras propuestas que son igual o más interesantes», indicó.

Las primeras ballenas ya comenzaron a llegar a la costa rionegrina y se están observando desde distintos puntos del litoral atlántico. «Las ballenas ya están y se las está observando todos los días», comentó.

Consultada sobre la coincidencia entre la temporada turística y el Mundial de Fútbol 2026, Canalda descartó que el evento deportivo represente una amenaza para el movimiento turístico. «No creemos que el Mundial afecte a la temporada turística. Por un lado, los destinos se están preparando para transmitir los partidos y, por otro, los encuentros se juegan después de las 22, por lo que no interfieren con las actividades diurnas. Quienes estén esquiando, haciendo avistaje de fauna o recorriendo la provincia podrán disfrutar de sus actividades y luego ver los partidos», señaló.

Además, destacó que muchos alojamientos ya se están adaptando para que los visitantes puedan seguir los encuentros sin inconvenientes. «Los alojamientos están incorporando tecnología para que los visitantes puedan seguir los encuentros sin inconvenientes. Hasta ahora no vemos al Mundial como algo perjudicial para la temporada», afirmó. Incluso, algunos prestadores y la Atur, decidieron convertir la pasión mundialista en una herramienta promocional.

Por último, Canalda se refirió a la nueva estructura institucional en la que funciona el área turística provincial y al trabajo conjunto con otros sectores productivos. «La Secretaría de Turismo ahora depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Es una nueva etapa en la que el turismo se integra a una estructura más amplia junto con otras actividades productivas de la provincia. Esto permite coordinar mejor las acciones entre turismo, gastronomía y productores locales».