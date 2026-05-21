Sale el sol pero vuelve el viento a la Patagonia: así afectarán las fuertes ráfagas al Alto Valle y la cordillera este jueves 21 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada marcada por el ingreso de un frente de aire fresco en el norte de la Patagonia. Mientras los valles tendrán sol pero con un cierre ventoso, la cordillera se tiñe de gris con ráfagas que rozarán los 50 km/h. Mirá el pronóstico para tu ciudad.
El norte de la Patagonia transita un jueves 21 de mayo con condiciones climáticas divididas, pero bajo un denominador común: la fuerte presencia del viento. El ingreso de una masa de aire fresco alterará la quietud de las últimas jornadas en Neuquén y Río Negro, generando ráfagas de variada intensidad que se harán sentir tanto en las zonas urbanas de los valles como en los ejidos de montaña.
Los organismos de emergencia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan prestar especial atención a la intensidad de las ráfagas durante el transcurso de la mañana y las primeras horas de la tarde. Aunque la visibilidad en las rutas provinciales y nacionales se mantendrá óptima, la fuerza del viento lateral exigirá precaución extra al volante.
Alto Valle: sol pleno pero con ráfagas de casi 60 km/h este jueves 21 de mayo
En Neuquén, Cipolletti, General Roca y alrededores, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se cuente con el abrigo adecuado para amortiguar el impacto del viento del noreste.
- Temperaturas: La mañana comenzó fría con una mínima de 4°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C en horas de la tarde.
- El factor viento: Soplara de forma constante entre los 23 y 31 km/h. Sin embargo, el dato clave para la región son las ráfagas que oscilarán entre los 42 y 59 km/h, intensificándose durante la tarde.
Jueves frío y con viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico
En Bariloche, el panorama otoñal se presentará mucho más cerrado y con un marcado ambiente invernal. El cielo estará predominantemente nublado, bloqueando los rayos del sol y planchando la temperatura máxima en apenas 9°C, con una mínima que rozó los 2°C.
Aunque el viento promedio será moderado, se esperan picos de hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde, lo que bajará drásticamente la sensación térmica en la costa del lago Nahuel Huapi.
En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, la tendencia meteorológica será muy similar a la de sus vecinas cordilleranas, con un cielo cubierto de nubes. La temperatura máxima trepará hasta los 12°C, mientras que la mínima se posicionará en los 2°C.
Los vientos serán de dirección variable pero con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Defensa Civil solicita transitar con cuidado por las zonas boscosas y senderos debido al riesgo de desprendimiento de ramas secas.
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