Sale el sol pero vuelve el viento a la Patagonia: así afectarán las fuertes ráfagas al Alto Valle y la cordillera este jueves 21 de mayo

El norte de la Patagonia transita un jueves 21 de mayo con condiciones climáticas divididas, pero bajo un denominador común: la fuerte presencia del viento. El ingreso de una masa de aire fresco alterará la quietud de las últimas jornadas en Neuquén y Río Negro, generando ráfagas de variada intensidad que se harán sentir tanto en las zonas urbanas de los valles como en los ejidos de montaña.

Los organismos de emergencia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan prestar especial atención a la intensidad de las ráfagas durante el transcurso de la mañana y las primeras horas de la tarde. Aunque la visibilidad en las rutas provinciales y nacionales se mantendrá óptima, la fuerza del viento lateral exigirá precaución extra al volante.

Alto Valle: sol pleno pero con ráfagas de casi 60 km/h este jueves 21 de mayo

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y alrededores, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se cuente con el abrigo adecuado para amortiguar el impacto del viento del noreste.

Temperaturas: La mañana comenzó fría con una mínima de 4°C , mientras que la máxima llegará a los 15°C en horas de la tarde.

La mañana comenzó fría con una mínima de , mientras que la máxima llegará a los en horas de la tarde. El factor viento: Soplara de forma constante entre los 23 y 31 km/h. Sin embargo, el dato clave para la región son las ráfagas que oscilarán entre los 42 y 59 km/h, intensificándose durante la tarde.

Jueves frío y con viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico

En Bariloche, el panorama otoñal se presentará mucho más cerrado y con un marcado ambiente invernal. El cielo estará predominantemente nublado, bloqueando los rayos del sol y planchando la temperatura máxima en apenas 9°C, con una mínima que rozó los 2°C.

Aunque el viento promedio será moderado, se esperan picos de hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde, lo que bajará drásticamente la sensación térmica en la costa del lago Nahuel Huapi.

En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, la tendencia meteorológica será muy similar a la de sus vecinas cordilleranas, con un cielo cubierto de nubes. La temperatura máxima trepará hasta los 12°C, mientras que la mínima se posicionará en los 2°C.

Los vientos serán de dirección variable pero con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Defensa Civil solicita transitar con cuidado por las zonas boscosas y senderos debido al riesgo de desprendimiento de ramas secas.