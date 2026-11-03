Cambió el tiempo en la Patagonia: ¿cómo sigue la lluvia en el Alto Valle, la Cordillera, el norte neuquino y Viedma?

Una vez más cambió el tiempo en la Patagonia. Luego de un fin de semana casi veraniego con máximas de 30 °C, se espera un leve descenso térmico acompañado por precipitaciones y viento intenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló el pronóstico para este martes 3 de noviembre e informó que las ráfagas alcanzarán los 70 km/h. Además, comunicó qué pasará con la lluvia en cada región.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Alto Valle alcanzará una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 12°C. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40% durante toda la jornada por lo que no se descartan tormentas aisladas en diferentes franjas horarias. En tanto, el viento llegará desde el oeste con velocidades de 13 – 41 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h por la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mínima de 12 °C y máxima de 24 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), chaparrones con probabilidad de tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas por la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del oeste de 13 a 22 km/h por la mañana, de 23 a 31 km/h por la tarde y de 32 a 41 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la tarde y de 60 a 69 km/h por la noche.

Mínima de 12 °C y máxima de 24 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), chaparrones con probabilidad de tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas por la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del oeste de 13 a 22 km/h por la mañana, de 23 a 31 km/h por la tarde y de 32 a 41 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la tarde y de 60 a 69 km/h por la noche. General Roca: Mínima de 11 °C y máxima de 24 °C. Tormentas aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del oeste de 13 a 22 km/h en la mañana, de 23 a 31 km/h en la tarde y del noroeste de 32 a 41 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h por la tarde y de 60 a 69 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante la mañana que irán tomando mayor intensidad por la tarde. La tormenta estará acompañada por viento de hasta 31 km/h y ráfagas de 60 km/h. Se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 12°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 3 °C y máxima de 12 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas por la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del noroeste de 13 a 22 km/h en la mañana, y del oeste de 23 a 31 km/h por la tarde y noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche.

Mínima de 3 °C y máxima de 12 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas por la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del noroeste de 13 a 22 km/h en la mañana, y del oeste de 23 a 31 km/h por la tarde y noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche. San Carlos de Bariloche: Mínima de 5 °C y máxima de 14 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas por la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del noroeste de 13 a 22 km/h por la mañana, y del oeste de 23 a 31 km/h por la tarde y la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará lluvias de variada intensidad. Se prevé una temperatura máxima de 18°C, vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de casi 60 km/h, con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones se sentirán desde la mañana.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma: Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Tormentas aisladas por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana y tarde, y de 32 a 41 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde, aumentando de 51 a 59 km/h por la noche.

Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Tormentas aisladas por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana y tarde, y de 32 a 41 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde, aumentando de 51 a 59 km/h por la noche. San Antonio Oeste: Mínima de 9 °C y máxima de 17 °C. Tormentas aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h por la mañana y de 32 a 41 km/h por la tarde y noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y de 51 a 59 km/h por la tarde y noche.

El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

Por otra parte, el organismo nacional informó que el norte neuquino se prepara para un martes con temperatura máxima de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y se esperan lluvias intensas durante la tarde.

El viento también estará presenta, ingresará desde el noroeste con velocidades de 41 km/h y ráfagas de hasta 78 km/h.

El tiempo en Chos Malal: