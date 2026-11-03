Alberto Weretilneck firmó el decreto que limita los descuentos a los estatales: cómo funcionará el tope

El Gobierno de Río Negro reducirá los descuentos hasta el 33%. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro estableció un nuevo límite para los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos provinciales por deudas con bancos, entidades financieras, mutuales y gremios. El gobernador Alberto Weretilneck anunció este martes que firmó el decreto que fija nuevas reglas para las retenciones sobre los haberes de los trabajadores estatales.

La medida tendrá una implementación progresiva durante los primeros meses del año. Según informó el mandatario, en enero el límite será del 50% del salario, en febrero se reducirá al 40% y, a partir de marzo, quedará establecido definitivamente en el 33%.

El objetivo de la decisión es evitar que los compromisos financieros absorban una parte excesiva de los ingresos de los trabajadores y garantizar que puedan disponer de una mayor proporción de sus salarios.

Cómo se aplicarán los nuevos topes a los descuentos

El esquema anunciado por Weretilneck establece tres etapas para reducir las retenciones salariales:

Enero: los descuentos no podrán superar el 50%.

los descuentos no podrán superar el 50%. Febrero: el límite bajará al 40%.

el límite bajará al 40%. Desde marzo: el tope definitivo será del 33%.

Las nuevas condiciones alcanzarán a los descuentos realizados por bancos, financieras, mutuales y organizaciones gremiales sobre los salarios de los agentes públicos provinciales.

Renegociarán las deudas con bancos y mutuales

Además de establecer un límite a las retenciones, el Gobierno provincial buscará acordar nuevas condiciones con las entidades acreedoras para facilitar la renegociación de las deudas.

La intención es revisar los compromisos financieros, establecer condiciones para los pagos y fijar topes a las tasas de interés. De esta manera, el Ejecutivo apunta a que los trabajadores puedan ordenar sus obligaciones sin comprometer la mayor parte de sus ingresos mensuales.

Weretilneck sostuvo que la medida busca proteger el salario de las familias rionegrinas y ordenar el sistema de descuentos. «Sabemos que falta, pero tenemos rumbo«, expresó al comunicar la firma del decreto.

Casi 19.000 estatales tenían descuentos en sus haberes

La medida apunta a un problema que el Gobierno provincial ya había reconocido: el nivel de endeudamiento de los empleados públicos. Según datos de Hacienda informados a la Legislatura, casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían descuentos a favor de 14 entidades autorizadas. La cifra representaba aproximadamente un tercio del personal estatal.