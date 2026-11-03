Paro docente de ATEN: las actividades de este martes y a qué hora es la marcha de este miércoles 4 en Neuquén

El gremio docente ATEN rechazó la primera oferta salarial del Gobierno de Neuquén para la paritaria 2027 y anunció un paro de 48 horas. La medida de fuerza comenzó este martes 3 y se extenderá hasta el miércoles 4, fecha en la que realizarán una movilización en la capital provincial.

Paro de ATEN: qué pasa este martes y miércoles en Neuquén

Bajo el lema «Por un salario que reconozca la tarea docente«, el gremio inició este martes un paro que paraliza las clases en las escuelas públicas de Neuquén.

Durante la jornada se realizarán actividades por seccionales y se llevarán a cabo las elecciones de la CTA de los Trabajadores, mientras que el miércoles 4 habrá una marcha provincial desde las 10:30 en el monumento a San Martín.

La secretaria general del gremio, Fany Mansilla, señaló que el rechazo a la oferta salarial fue unánime y reclamó «un haber que alcance para vivir en la provincia de Vaca Muerta».

Qué pide ATEN

Desde el gremio solicitaron un aumento del 50% de recomposición al básico camino a la canasta familiar, la derogación del adicional docente para su incorporación al básico, un IPC «mensual y real» desde enero de 2027, un plan estatal de viviendas y un aumento de las partidas para infraestructura.

A pesar de la negativa y las medidas de fuerza convocadas, la entidad pidió por la continuidad de la negociación paritaria, aunque de momento no se informó una fecha para el reinicio de la mesa salarial.

El encuentro del viernes, que también exigió justicia por Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, fue resumido por la secretaria general del sindicato, Fany Mansilla, quien en un video aclaró que el rechazo se decidió de forma «unanime» y llamó a lograr «un salario que alcance para vivir en la provincia de Vaca Muerta».

En el Gobierno la intención es cerrar rápidamente la paritaria docente y garantizar el inicio del ciclo lectivo 2027, año que tendrá como particularidad las elecciones tanto a nivel provincial como municipal.

La gestión de Rolando Figueroa viene de acordar a mediados de año los convenios de los trabajadores englobados en los gremios ATE, UPCN y la UNAVP.