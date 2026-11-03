Julieta Prandi rompió el silencio sobre Emanuel Ortega: «Él sabía lo que estaba pasando»

Julieta Prandi volvió a hablar de su separación de Emanuel Ortega y dejó varias definiciones sobre el final de su matrimonio, que llegó apenas 27 días después de la boda. La conductora retomó su actividad en la radio tras un viaje a Brasil y enfrentó las preguntas de la prensa, en medio de las versiones que circularon sobre los motivos de la ruptura.

Aunque evitó profundizar en las cuestiones privadas de la pareja, desmintió que el músico se hubiera enterado de la separación a través de las redes sociales y cuestionó a quienes opinaron públicamente sobre el conflicto.

Julieta Prandi aclaró cómo se enteró Emanuel Ortega de la separación

En diálogo con la prensa a la salida de su trabajo en La 100, Prandi se refirió a las versiones que indicaban que Ortega había conocido su decisión mediante una publicación de Instagram.

«Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo. Nada más», aseguró.

La actriz también evitó dar detalles sobre los motivos que provocaron el final de la relación. Ante las especulaciones sobre terceras personas, entre ellas Josefina Lynch, fue contundente: «Él y yo sabemos lo que pasó».

La separación se conoció el pasado 12 de octubre, cuando Prandi publicó un comunicado en sus redes sociales. La pareja había contraído matrimonio el 15 de septiembre, después de seis años de relación.

El dolor de Julieta Prandi y su fuerte respuesta a quienes opinaron sobre la ruptura

Durante la entrevista, la conductora reconoció que atraviesa un momento emocional difícil, aunque destacó la importancia de regresar a su rutina laboral.

«Estoy bien. Contenta de volver a mi trabajo a la radio, que es algo que me hace sentir feliz», expresó.

También admitió que el final de una relación tan importante requiere tiempo para procesar lo sucedido y que actualmente está transitando el duelo por la separación.

Sin embargo, uno de los momentos más contundentes llegó cuando le preguntaron por las declaraciones de Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, quien había manifestado públicamente su apoyo al músico.

«Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad merece mi más profunda lástima», respondió.

Prandi también cuestionó a quienes difundieron especulaciones sobre su matrimonio y consideró que nadie ajeno a la pareja tiene autoridad para explicar lo ocurrido.

Qué pasará con el divorcio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La conductora confirmó que todavía no inició formalmente el trámite de divorcio, aunque tiene previsto hacerlo.

Mientras tanto, busca recuperar su tranquilidad y continuar con sus compromisos profesionales.

El final de la relación estuvo rodeado de versiones sobre supuestos desacuerdos y encuentros del músico con otras mujeres. Sin embargo, Prandi eligió mantener en privado los detalles de la ruptura y dejó en claro que su decisión no fue desconocida para Ortega.

Por ahora, la actriz se concentra en su trabajo y en atravesar una nueva etapa personal, lejos de las especulaciones que rodearon el final de su matrimonio.