Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este miércoles 4 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de mantenimiento de ampliación y modernización. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 4 de noviembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este miércoles serán de la siguiente forma:
|Horario JPG
|Zona Afectada JPG
|Motivo del Trabajo JPG
|07:00 a 12:30
|B° Nueva Esperanza; Zona aledaña a autovía norte entre límite Neuquén/Plottier y doble rotonda Casimiro Gómez.
|Ampliación y modernización de la Red Troncal de Distribución mediante la incorporación de nuevas líneas y equipamiento de protección y maniobra para mejorar la capacidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
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