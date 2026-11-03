Tormenta, granizo, viento y Zonda, las alertas que alcanzan a 15 provincias: cómo impacta el temporal de lluvia a Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que para este martes 3 de noviembre se prevé un temporal que combinará tormentas eléctricas, granizo, intensas ráfagas de viento, abundante caída de agua y viento Zonda.

Los fenómenos meteorológicos impactarán de manera diversa según la región. En total son 15 las provincias afectadas, entre ellas se encuentran Neuquén y Río Negro.

Las alertas activas en Argentina: cómo impacta en Neuquén y Río Negro

De acuerdo al organismo nacional, 10 provincias se encuentran bajo alerta naranja y amarilla por tormentas: Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

La zona en nivel amarillo será afectada por lluvias de variada intensidad, acompañadas por ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 y 40 mm. Por su parte, las regiones bajo alerta naranja registraran tormentas más severas con fenómenos similares, aunque las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h y los acumulados alcanzarían entre 40 y 80 mm, con la posibilidad de ser superados de forma puntual.

En Río Negro, las zonas afectadas por la tormenta son: Avellaneda – Pichi Mahuida – Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta. El temporal se mantendrá desde la mañana hasta la noche.

La segunda alerta anunciada es por lluvia que impactará únicamente en la provincia de Neuquén. El temporal alcanzará toda la cordillera neuquina desde el norte al sur, a excepción de la región de Los Lagos. La franja horaria más complicada será la tarde.

Según el pronóstico, el área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

En tanto, la alerta por viento afectará a Catamarca, San Juan y La Rioja. En este caso, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.

Por último, el Zonda se sentirá en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Las velocidades del viento se mantendrán entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Lo que caracteriza a este fenómeno es que puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.