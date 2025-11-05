ChangoMas y MasOnline lanzan una nueva edición del auténtico “Black Friday”

Desde el 30 de octubre, la cadena de supermercados celebra su evento de descuentos y ahorros más importante del año, con promociones 2×1, 4×2, 50% off y 9 cuotas sin interés, en todos los bancos, en Smart TV, aires acondicionados, heladeras no Frost, entre otras categorías clave de electro. Este año, el evento llega acompañado del humor de Roberto Moldavsky, un verdadero fanático de las ofertas.

ChangoMâs, el supermercado argentino presente en todo el país, lanza nuevamente su ya clásica edición del Auténtico “Black Friday”.

Esta propuesta de compra, recargada de superofertas exclusivas, ofrecerá oportunidades de ahorro en más de 35.000 productos, disponible en sus 93 sucursales y a través de su tienda digital MâsOnline. El evento se desarrolla del 30 de octubre al 5 de noviembre.

Una oportunidad única de ahorro en electro y productos del súper

Este año, el Black Friday contará con diferentes opciones de financiación en productos de electro y tecnología, con beneficios exclusivos de todos los bancos y descuentos especiales en artículos para el hogar.

Hasta 30% de descuento y 9 cuotas sin interés con todos los bancos en Smart TV, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y celulares .

con todos los bancos en . 20% de descuento + 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers .

en . Toda la categoría de pequeño electrodoméstico (cocina y hogar) contará con 6 cuotas sin interés .

(cocina y hogar) contará con . Con la llegada del verano, habrá un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés en artículos de jardín como muebles, gazebos, reposeras, sombrillas y camas elásticas.

Superofertas en alimentos, bebidas, perfumería y limpieza

Las promociones también alcanzan la canasta básica y productos esenciales para el hogar, garantizando que el Black Friday sea un evento de ahorro integral.

2×1 en un surtido especial de productos de almacén, limpieza y cuidado personal .

en un surtido especial de productos de . 3×2 en lácteos y 4×2 en alimentos para mascotas.

en lácteos y en alimentos para mascotas. 70% y 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de almacén, bebidas, frescos y lácteos .

en marcas seleccionadas de . Los socios del programa MâsClub obtendrán un 20% de descuento adicional sin tope de reintegro .

obtendrán un . Como adelanto de las fiestas, se ofrecen cajas navideñas desde $8.499 hasta $29.999, con distintas combinaciones para regalar o disfrutar en familia.

Dónde aprovechar las promociones

El Auténtico Black Friday se desarrolla del 30 de octubre al 5 de noviembre en todas las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Super ChangoMâs, y también en www.MasOnline.com.ar.