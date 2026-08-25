Robo en Choele Choel: amenazaron a un joven con un cuchillo y la Policía detuvo a dos sospechosos

Dos jóvenes fueron detenidos durante en Choele Choel acusados de asaltar a un hombre de 25 años y amenazarlo con un cuchillo para robarle su teléfono celular. La Policía recuperó además la mochila y otros elementos personales que habían sido sustraídos.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la comisaría 8 acudieron a la zona de Avellaneda y Ceferino Namuncurá tras recibir un aviso sobre un robo.

Lo interceptaron cuando volvía a su casa

Según relató la víctima, caminaba hacia su domicilio cuando fue abordado por dos personas encapuchadas que intentaron quitarle la mochila. Durante el asalto, uno de los agresores exhibió un cuchillo y le exigió que entregara el teléfono celular.

Con la descripción aportada por el damnificado, los policías realizaron una recorrida por distintos sectores de la ciudad. Al llegar a inmediaciones del barrio Mansilla, el joven reconoció a quienes señaló como los autores del robo.

Los efectivos los interceptaron cerca de la Entrada 16 y procedieron a detenerlos.

Recuperaron la mochila y el celular

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo y recuperó la mochila de la víctima, que contenía distintos elementos personales. También fue encontrado el teléfono celular denunciado como robado.

Los detenidos tienen 24 y 18 años y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones por el delito de robo.