Avenida Mosconi de Neuquén: habilitaron la circulación en los primeros 200 metros

Desde este martes por la mañana quedó habilitada la circulación sobre la Avenida Mosconi en la ciudad de Neuquén, en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Chaneton.

En el recorrido por el nuevo tramo, el intendente, Mariano Gaido, anunció que en 10 días se sumarán otros 400 metros habilitados al tránsito. En paralelo, avanzarán las obras sobre las colectoras.

Avenida Mosconi: «En 10 días se habilitan 400 metros más»

«La licitamos el 17 de febrero, comenzó la construcción y ya comenzamos a habilitar los primeros 200 metros, en 10 días se habilitan 400 metros más y así va a ser como un dominó para llegar al mes de diciembre al puente carretero Neuquén-Cipolletti«, anticipó Gaido.

Aseguró que, una vez finalizada, la obra no solo resolverá el drenaje de las aguas durante las lluvias, sino que también agilizará el tránsito: «Del puente carretero Neuquén-Cipolletti al aeropuerto vas a disminuir 50% el tiempo de recorrido».

Foto: Emiliano Ortiz.

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, señaló que ya comenzaron los trabajos sobre las colectoras y detalló cómo avanzará la obra.

«Se está empezando a hacer el zanjeo para instalar los pluviales longitudinales, esa es la primera tarea. A posteriori, se empiezan a desarrollar los espacios verdes longitudinales y veredas que vamos a hacer desde el cerco que tenemos hoy hasta las líneas municipales«, explicó.

Y agregó: «Más o menos en 20 días de avance de trabajo ya empezamos a desmontar este cerco y a partir de ahí vamos a completar la traza de la ruta, el cordón externo, la iluminación igual a la que tenemos a la vista, pero enfrentada es la que completa todo el sistema lumínico de la avenida».

Balance tras el «Neuquén Day»: «Lo vi con muy buenas proyecciones»

Consultado por Diario RÍO NEGRO sobre el balance del «Neuquén Day», el jefe comunal habló sobre las expectativas y los proyectos que surgieron tras el evento.

«Tenemos planteado proyectos de inversión inmediata de manera verbal. Ahora tenemos la oportunidad de recibirlos y que esos proyectos sean presentados como corresponden de manera efectiva en la ciudad de Neuquén«, precisó

Sostuvo que Neuquén «es mucho más que Vaca Muerta, es mucho más que gas y petróleo, es la oportunidad de invertir en el sector turístico, en el sector de la ciencia y la tecnología«.

En esa línea, contó que «presentamos todas las alternativas posibles para llegar a Neuquén con una inversión privada rentable, también con el real state, es decir, los metros cuadrados en construcción que se están desarrollando«.