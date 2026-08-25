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Consultá el calendario interactivo de ANSES para jubilados y pensionados en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de acreditaciones bancarias, para septiembre 2026. Consultá en el calendario interactivo qué día cobrás según tu haber y el último número de tu documento.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Jubilados y pensionados ANSES: calendario septiembre 2026.-

Jubilados y pensionados ANSES: calendario septiembre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones, correspondiente a septiembre 2026. El esquema de acreditación bancaria se divide en dos etapas: primero percibirán sus haberes los titulares del haber mínimo y, posteriormente, quienes cobran sumas superiores.

Junto con la liquidación mensual, el organismo previsional mantiene la acreditación del bono extraordinario de refuerzo económico, el cual se liquida de manera proporcional a fin de garantizar un piso de ingresos asegurado para todos los beneficiarios del SIPA.

Calendario interactivo ANSES: consultá tu fecha de cobro en septiembre 2026

Seleccioná la terminación de tu documento en la botonera, o cambiá de pestaña según tu nivel de ingresos, para consultar el día exacto de acreditación en tu cuenta bancaria.

Servicio ANSES

Calendario de cobro: Jubilaciones y Pensiones

Septiembre 2026 | Seleccioná tu grupo o consultá por terminación de DNI

Terminación DNI Fecha de cobro
DNI 0Martes 8 de septiembre
DNI 1Miércoles 9 de septiembre
DNI 2Jueves 10 de septiembre
DNI 3Viernes 11 de septiembre
DNI 4Lunes 14 de septiembre
DNI 5Martes 15 de septiembre
DNI 6Miércoles 16 de septiembre
DNI 7Jueves 17 de septiembre
DNI 8Viernes 18 de septiembre
DNI 9Lunes 21 de septiembre
Terminación DNI Fecha de cobro
DNI 0 y 1Martes 22 de septiembre
DNI 2 y 3Miércoles 23 de septiembre
DNI 4 y 5Jueves 24 de septiembre
DNI 6 y 7Viernes 25 de septiembre
DNI 8 y 9Lunes 28 de septiembre
Fuente: Cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Las fechas se encuentran sujetas a acreditación en la cuenta bancaria de cada titular.

Septiembre 2026: cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden chequear el recibo digital y el detalle de los conceptos liquidados (haber base, bonos y descuentos correspondientes a la obra social), siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar a la web oficial de ANSES o abrir la aplicación móvil Mi ANSES.
  2. Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  3. Dirigirse al menú Hijos y familiares o a la sección Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibo de haberes.


Temas

Anses

Bono Jubilados

calendario de pago

Jubilados y Pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones, correspondiente a septiembre 2026. El esquema de acreditación bancaria se divide en dos etapas: primero percibirán sus haberes los titulares del haber mínimo y, posteriormente, quienes cobran sumas superiores.

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