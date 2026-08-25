Consultá el calendario interactivo de ANSES para jubilados y pensionados en septiembre 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de acreditaciones bancarias, para septiembre 2026. Consultá en el calendario interactivo qué día cobrás según tu haber y el último número de tu documento.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones, correspondiente a septiembre 2026. El esquema de acreditación bancaria se divide en dos etapas: primero percibirán sus haberes los titulares del haber mínimo y, posteriormente, quienes cobran sumas superiores.
Junto con la liquidación mensual, el organismo previsional mantiene la acreditación del bono extraordinario de refuerzo económico, el cual se liquida de manera proporcional a fin de garantizar un piso de ingresos asegurado para todos los beneficiarios del SIPA.
Calendario interactivo ANSES: consultá tu fecha de cobro en septiembre 2026
Seleccioná la terminación de tu documento en la botonera, o cambiá de pestaña según tu nivel de ingresos, para consultar el día exacto de acreditación en tu cuenta bancaria.
Calendario de cobro: Jubilaciones y Pensiones
Septiembre 2026 | Seleccioná tu grupo o consultá por terminación de DNI
|Terminación DNI
|Fecha de cobro
|DNI 0
|Martes 8 de septiembre
|DNI 1
|Miércoles 9 de septiembre
|DNI 2
|Jueves 10 de septiembre
|DNI 3
|Viernes 11 de septiembre
|DNI 4
|Lunes 14 de septiembre
|DNI 5
|Martes 15 de septiembre
|DNI 6
|Miércoles 16 de septiembre
|DNI 7
|Jueves 17 de septiembre
|DNI 8
|Viernes 18 de septiembre
|DNI 9
|Lunes 21 de septiembre
|Terminación DNI
|Fecha de cobro
|DNI 0 y 1
|Martes 22 de septiembre
|DNI 2 y 3
|Miércoles 23 de septiembre
|DNI 4 y 5
|Jueves 24 de septiembre
|DNI 6 y 7
|Viernes 25 de septiembre
|DNI 8 y 9
|Lunes 28 de septiembre
Septiembre 2026: cómo consultar la liquidación en Mi ANSES
Los jubilados y pensionados pueden chequear el recibo digital y el detalle de los conceptos liquidados (haber base, bonos y descuentos correspondientes a la obra social), siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la web oficial de ANSES o abrir la aplicación móvil Mi ANSES.
- Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse al menú Hijos y familiares o a la sección Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibo de haberes.
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