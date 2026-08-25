Consultá el calendario interactivo de ANSES para jubilados y pensionados en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones, correspondiente a septiembre 2026. El esquema de acreditación bancaria se divide en dos etapas: primero percibirán sus haberes los titulares del haber mínimo y, posteriormente, quienes cobran sumas superiores.

Junto con la liquidación mensual, el organismo previsional mantiene la acreditación del bono extraordinario de refuerzo económico, el cual se liquida de manera proporcional a fin de garantizar un piso de ingresos asegurado para todos los beneficiarios del SIPA.

Calendario interactivo ANSES: consultá tu fecha de cobro en septiembre 2026

Seleccioná la terminación de tu documento en la botonera, o cambiá de pestaña según tu nivel de ingresos, para consultar el día exacto de acreditación en tu cuenta bancaria.

Servicio ANSES Calendario de cobro: Jubilaciones y Pensiones Septiembre 2026 | Seleccioná tu grupo o consultá por terminación de DNI Consultá tu día exacto: ¿En qué número termina tu DNI? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ver todos Haberes Mínimos Superiores a la Mínima Terminación DNI Fecha de cobro DNI 0 Martes 8 de septiembre DNI 1 Miércoles 9 de septiembre DNI 2 Jueves 10 de septiembre DNI 3 Viernes 11 de septiembre DNI 4 Lunes 14 de septiembre DNI 5 Martes 15 de septiembre DNI 6 Miércoles 16 de septiembre DNI 7 Jueves 17 de septiembre DNI 8 Viernes 18 de septiembre DNI 9 Lunes 21 de septiembre Terminación DNI Fecha de cobro DNI 0 y 1 Martes 22 de septiembre DNI 2 y 3 Miércoles 23 de septiembre DNI 4 y 5 Jueves 24 de septiembre DNI 6 y 7 Viernes 25 de septiembre DNI 8 y 9 Lunes 28 de septiembre

Septiembre 2026: cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden chequear el recibo digital y el detalle de los conceptos liquidados (haber base, bonos y descuentos correspondientes a la obra social), siguiendo estos pasos: