Murió Beto Orlando, voz emblemática de la canción romántica argentina: tenía 79 años

El folklore del amor y la canción melódica argentina atraviesan una jornada de profunda tristeza. A los 79 años murió Beto Orlando, uno de los intérpretes más queridos y representativos de la música romántica de las últimas cuatro décadas.

El artista falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) que se desencadenó tras un delicado cuadro de salud que venía atravesando en los últimos días. La noticia provocó una ola de conmoción inmediata en el ambiente artístico y entre sus miles de seguidores que acompañaron su extensa trayectoria.

La voz de una época: del vínculo con La Plata al éxito masivo

Aunque nació en la provincia de Buenos Aires, su identidad personal y profesional quedó eternamente ligada a la ciudad de La Plata, lugar al que se mudó junto a sus padres a los siete años. Allí construyó sus primeros pasos en la música hasta transformarse en un hijo adoptivo y un símbolo cultural de la capital bonaerense.

A lo largo de más de 40 años de carrera ininterrumpida, Orlando se consolidó en la cúspide del género romántico nacional gracias a una voz inconfundible y a un estilo cercano que logró traspasar la barrera generacional.

El cancionero que deja Beto Orlando reúne algunos de los clásicos más inoxidables de la música popular en español:

Sus clásicos más aclamados: Dios del Olvido, Aquellos besos que te di, No me des tu adiós mi amor y Tú eres mi destino.

Dios del Olvido, Aquellos besos que te di, No me des tu adiós mi amor y Tú eres mi destino. Himnos del género: Doce rosas, Himno al amor, Venecia sin ti, Tu mundo y el mío y Ansiedad.

Doce rosas, Himno al amor, Venecia sin ti, Tu mundo y el mío y Ansiedad. Baladas inolvidables: Porque te quiero hasta el delirio, Quiero volverte a tener, Abrázame fuerte mi amor y Porque diste vuelta la cara.

Sus allegados, colegas y fanáticos comenzaron a despedirlo en redes sociales, recordando la figura de un artista que hizo del romanticismo su bandera y que mantuvo el contacto fluido con su público arriba de los escenarios hasta sus últimos años.