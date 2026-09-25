Santa Cruz: Magna Terra adquirió el 100% de tres proyectos mineros en el Macizo del Deseado

La canadiense Magna Terra Minerals Inc. adquirió una participación del 100% en tres proyectos mineros ubicados en Santa Cruz: Cerro Covadonga, El Meridiano y La Rosita.

La operación permite a la compañía consolidar el control total de estos activos y eliminar las obligaciones pendientes que contemplaba un acuerdo de opción previo. En particular, Magna Terra evitó pagos en efectivo por US$290.000 y una regalía neta de fundición (NSR) del 2% sobre cada uno de los proyectos.

A cambio de la participación total, la compañía abonará US$25.000 y emitirá 1.250.000 acciones ordinarias. Los títulos estarán sujetos a un período de restricción regulatoria de cuatro meses y un día desde su emisión y a la aprobación de la Bolsa de Valores de Riesgo TSX.

Mediante un comunicado de prensa, Lew Lawirck, presidente y CEO de Magna Terra, expresó: «Estamos muy satisfechos de haber completado la adquisición de estos tres proyectos que controlábamos en virtud de la opción. No solo hemos conservado efectivo, sino que, lo que es más importante, también hemos eliminado el 2 % de NSR subyacente a cada proyecto».

A partir de esta operación, la compañía posee una participación del 100% en seis proyectos que, en conjunto, abarcan aproximadamente 79.000 hectáreas en Santa Cruz, una de las principales jurisdicciones de metales preciosos de Argentina.

El ejecutivo adelantó que «esto nos brinda ahora la oportunidad de evaluar varias opciones a nuestra disposición para generar valor para nuestros accionistas a partir de esta amplia y subvalorada cartera de activos de exploración de metales preciosos altamente prometedores».

«Entre las opciones que consideraremos se encuentra la posible ‘escisión’ de estos proyectos en una entidad independiente con miras a una posible cotización futura en una bolsa de valores canadiense», concluyó.

Ubicaciones de Cerro Cavadonga, El Meridiano y La Rosita. Fuente: Magna Terra.

Aspectos destacados del proyecto

Magna Terra también ofreció detalles acerca de cada una de las tres áreas que adquirió recientemente.

Cerro Covadonga comprende 2.945 hectáreas y está orientado a la exploración de oro en un sistema epitermal de baja sulfuración. Se encuentra en el centro del Macizo del Deseado, a unos 40 kilómetros al norte de la mina Cerro Vanguardia.

Los trabajos realizados previamente por Magna Terra identificaron una huella mineralizada de aproximadamente 3 kilómetros de extensión, definida mediante fragmentos de roca y geoquímica de suelos. Las anomalías incluyen oro, plomo, arsénico y mercurio asociadas a vetas y brechas.

El principal objetivo corresponde a una estructura de falla dilatante, un ambiente que puede favorecer la circulación y concentración de fluidos mineralizantes. Cerro Covadonga se encuentra además junto al proyecto Piedra Negra, también perteneciente a Magna Terra, que comprende 10.700 hectáreas.

El Meridiano abarca 2.970 hectáreas y se ubica 37 kilómetros al noroeste de Cerro Vanguardia. El proyecto cuenta con antecedentes de perforación: 32 pozos históricos, con un total de 4.698 metros, que confirmaron la presencia de un sistema de oro cercano a la superficie.

En 2017, Magna Terra realizó un estudio de tomografía de corriente controlada (CSAMT), mediante el cual identificó una extensa anomalía resistiva en profundidad. La compañía interpreta esta anomalía como el margen de una estructura de diatrema y la considera actualmente uno de los principales objetivos para futuras campañas de exploración.

Por su parte, La Rosita comprende 2.900 hectáreas en el sector suroeste del Macizo del Deseado, en las proximidades de las minas de plata cerradas Mina Martha y Manantial Espejo.

La reinterpretación de la información geofísica disponible permitió identificar objetivos resistivos anómalos en profundidad, asociados a la intersección de estructuras con orientaciones norte-noreste y noroeste. Magna Terra interpreta que estas estructuras podrían estar vinculadas con una secuencia volcánica favorable que permanece cubierta y aún no ha sido explorada.