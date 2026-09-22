«Un estado dificilísimo»: revelan nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand y el origen de su neumonía

En su ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi Live), el periodista Ángel de Brito reveló los pormenores de la internación que cursa Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei.

Mientras el último reporte institucional firmado por la dirección médica del centro privado comunicó una evolución favorable de Mirtha Legrand, el comunicador aportó el trasfondo microbiológico del cuadro al confirmar que la diva de 99 años enfrenta una neumonía bacteriana.

El relato periodístico expuso los momentos de extrema tensión, vividos durante el ingreso del último viernes, y explicó cómo la identificación temprana del germen causal permitió estabilizar su estado general mediante un esquema antibiótico dirigido.

Neumonía bacteriana y prudencia: qué reveló Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand

Al abordar la evolución de la presentadora con el propósito de aportar contexto profesional, Ángel de Brito subrayó la delicadeza intrínseca que reviste esta patología pulmonar en pacientes de edad avanzada.

«Con Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente. Mirtha está cursando una neumonía bacteriana que es un estado dificilísimo para cualquiera, y más para una señora de 99 años», señaló el conductor de LAM (América TV).

El cronista remarcó que, a diferencia de los cuadros virales estacionales, la infección exigió una rápida respuesta farmacológica para frenar el compromiso respiratorio.

El conductor explicó además que la gravedad inicial obligó a disponer de cuidados intensivos en el momento de su admisión por guardia el viernes 18 de septiembre 2026, instancia en la que el panorama generaba profunda incertidumbre.

Sin embargo, el aislamiento del microorganismo causante marcó un punto de inflexión asistencial:

«Por suerte identificaron cuál era la bacteria, entonces el viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos».

Pese a ese repunte clínico, De Brito insistió en no adelantar conclusiones apresuradas: «Si escuchan ‘mejoría’… 99 años, neumonía bacteriana. Hay que esperar y ser prudentes».

El silencio familiar y la expectativa por el próximo parte del Sanatorio Mater Dei sobre Mirtha Legrand

En paralelo a la terapéutica médica, el entorno íntimo de Mirtha Legrand resolvió blindar el flujo de información para resguardar la tranquilidad de la conductora.

De acuerdo con lo consignado por De Brito, tanto su hija Marcela Tinayre como sus nietos Juana y Nacho Viale limitaron al máximo las comunicaciones telefónicas, concentrándose en mantener guardias presenciales rotativas en la habitación para acompañar a la diva.

Esta postura coincide con el canal formal implementado por el Sanatorio Mater Dei, que en su comunicado del lunes 21 —rubricado por el director médico Enrique Echagüe— ratificó que la paciente evoluciona según lo planificado y confirmó que el nuevo parte oficial se publicará este miércoles 23 de septiembre 2026.