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Moda y Belleza

Sin reglas ni moldes: el nuevo paradigma de la belleza según la Generación Z

La Generación Z redefine los códigos del maquillaje y las fragancias. El nuevo gesto no es seguir un ideal, sino elegir cómo mostrarse.

Redacción

Por Redacción

Hubo un tiempo en que maquillarse significaba corregir, disimular y acercarse a un determinado ideal. Hoy, para la Generación Z, la lógica es otra: probar, jugar y encontrar una manera propia de expresarse.

Los estudios de tendencias de WGSN y Euromonitor coinciden en una misma dirección: la individualidad gana terreno frente a la perfección. El maquillaje, las fragancias y los rituales de cuidado se convierten así en parte de un lenguaje personal, capaz de acompañar estados de ánimo, gustos y distintas formas de identidad.

En este nuevo escenario llegan a Argentina RAYN y FANDOM, dos propuestas que hablan el idioma de una generación que no quiere encajar.

RAYN lo hace desde el maquillaje, con una mirada lúdica y experimental que recupera códigos Y2K, referencias pop y una estética maximalista. Una invitación a mezclar, exagerar y convertir el make up en una forma de juego.

FANDOM, en cambio, encuentra su territorio en las fragancias. Sus tres propuestas genderless toman inspiración de la música, el arte y la cultura contemporánea para pensar el perfume como una huella personal: eso que elegimos llevar y que también dice algo de nosotros.

Dos universos, distintas maneras de expresarse y una misma generación como protagonista. Porque el nuevo código no parece estar en seguir las reglas, sino en hacerlas propias.


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Hubo un tiempo en que maquillarse significaba corregir, disimular y acercarse a un determinado ideal. Hoy, para la Generación Z, la lógica es otra: probar, jugar y encontrar una manera propia de expresarse.

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