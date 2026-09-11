En la era Milei, se crearon 148 empresas en Neuquén y es la excepción en el país

Vaca Muerta impulsa a Neuquén como la única provincia con crecimiento empresarial del país (archivo)

Mientras la actividad económica nacional atraviesa un escenario de contracción que impacta de lleno en el entramado productivo, la provincia de Neuquén muestra una dinámica opuesta impulsada por el desarrollo de la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta y sus servicios asociados.

La tracción del sector energético y las obras de infraestructura complementarias consolidaron un ecosistema que resguarda la actividad mercantil local y continúa atrayendo inversiones e instalaciones comerciales.

En las zonas de producción hidrocarburífera se percibe un movimiento constante de nuevas prestadoras de servicios, talleres y comercios que abren sus puertas para abastecer la demanda creciente.

Esta realidad contrasta con el panorama de la mayoría de los distritos del país, donde el cierre de pymes y la reducción del universo de empleadores del sector privado formal constituyen la constante de los últimos años.

El tejido formal de empreas empleadoras

El fenómeno neuquino no solo se traduce en volumen de facturación o producción bruta, sino en la capacidad concreta de sostener y expandir el tejido formal de empresas empleadoras.

Mientras otras jurisdicciones patagónicas y del centro del país sufren la merma de establecimientos por la caída del consumo interno y los costos operativos, el territorio provincial opera como un polo de atracción para emprendimientos de diversa escala.

La tracción del sector energético hizo que la provincia contuviera el impacto del escenario económico nacional e incrementó su entramado formal.

Neuquén, única provincia con saldo positivo

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la Argentina registró la pérdida neta de 30.385 empresas empleadoras privadas en todo su territorio, lo que representa una caída del 6,0% a nivel nacional.

El relevamiento fue elaborado por la Dirección Nacional de Estudios y Estadística, dependiente de la SRT, en el ámbito del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En ese mismo período, Neuquén se posicionó como la única jurisdicción de las 24 del país en mostrar un saldo positivo, con la incorporación neta de 148 firmas (+1,7%), al pasar de 8.950 a 9.098 empleadores registrados.

La evolución contrasta marcadamente con los retrocesos registrados en las principales provincias del país, como Buenos Aires (-8.076 empresas; -4,8%), Córdoba (-4.796; -9,3%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-3.184; -2,6%) y Santa Fe (-3.043; -6,1%), así como con caídas de doble dígito en distritos como La Rioja (-19,1%), Catamarca (-14,2%) y Tierra del Fuego (-13,9%).

Dos datos clave

+1,7% — fue el crecimiento neto de empresas empleadoras en Neuquén entre diciembre de 2023 y el período analizado, al pasar de 8.950 a 9.098 firmas registradas.

30.385 — empleadores privados se perdieron en el total país durante el mismo ciclo, lo que representa una contracción nacional del 6,0%.