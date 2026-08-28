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Cierre temporal de Pino Hachado y Cardenal Samoré: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado y Cardenal Samoré este 28 de agosto. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Vialidad Nacional

Vialidad Nacional

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular.

Cierre temporal de Pino Hachado y Cardenal Samoré: el estado de los otros pasos a Chile

Vialidad Nacional emitió un primer reporte a las 8:15 para informar la situación en Pino Hachado y Cardenal Samoré. De esta manera se informó el cierre temporal y preventivo de ambos pasos a Chile. Se prevé un nuevo reporte a las 10 para informar cómo continuará la jornada de este 28 de agosto.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 28 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 28/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsTramo mixto (terrestre y lacustre). Presencia de barro y acumulación de nieve/lluvia según cotas. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza obligatoria para el lado chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso de carácter exclusivamente turístico/lacustre operativo con normalidad.
PichachénNeuquén (El Cholar)Inhabilitado / CerradoTemporada invernalInhabilitado durante la temporada invernal.
Cristo RedentorMendoza (RN 7)Cerrado preventivamente / Con demorasSuspendidoCierre preventivo decretado por el ingreso de un nuevo frente de mal tiempo e inestabilidad en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 28 de agosto

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada mojada y sectores con formación de hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónTramos húmedos por aplicación de salmuera y heladas. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosPresencia de barro y sectores con acumulados de hielo. Uso obligatorio de cadenas. Evitar circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónSectores con humedad sobre calzada y heladas matinales. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia Traful.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por acumulación de barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con posibles sectores helados en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Operaciones de despeje continuo. Sectores con viento y hielo en banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches y banquinas inestables por barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónAcumulación de nieve y hielo sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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