Cierre temporal de Pino Hachado y Cardenal Samoré: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado y Cardenal Samoré este 28 de agosto. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular.
Cierre temporal de Pino Hachado y Cardenal Samoré: el estado de los otros pasos a Chile
Vialidad Nacional emitió un primer reporte a las 8:15 para informar la situación en Pino Hachado y Cardenal Samoré. De esta manera se informó el cierre temporal y preventivo de ambos pasos a Chile. Se prevé un nuevo reporte a las 10 para informar cómo continuará la jornada de este 28 de agosto.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 28 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 28/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Detalles Oficiales
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo mixto (terrestre y lacustre). Presencia de barro y acumulación de nieve/lluvia según cotas. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza obligatoria para el lado chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter exclusivamente turístico/lacustre operativo con normalidad.
|Pichachén
|Neuquén (El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Temporada invernal
|Inhabilitado durante la temporada invernal.
|Cristo Redentor
|Mendoza (RN 7)
|Cerrado preventivamente / Con demoras
|Suspendido
|Cierre preventivo decretado por el ingreso de un nuevo frente de mal tiempo e inestabilidad en alta montaña.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 28 de agosto
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada mojada y sectores con formación de hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Tramos húmedos por aplicación de salmuera y heladas. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Presencia de barro y sectores con acumulados de hielo. Uso obligatorio de cadenas. Evitar circulación nocturna.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Sectores con humedad sobre calzada y heladas matinales. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia Traful.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por acumulación de barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con posibles sectores helados en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Operaciones de despeje continuo. Sectores con viento y hielo en banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches y banquinas inestables por barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Acumulación de nieve y hielo sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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