La Trochita, una joya histórica de la Patagonia: cómo es el viaje por la estepa rionegrina desde Jacobacci

La Trochita es una de las formaciones ferroviarias más emblemáticas de la Patagonia. Con sus locomotoras a vapor y sus antiguos vagones, el tren atraviesa la estepa en un recorrido que permite conocer parte de la historia ferroviaria de la región. En Río Negro, el paseo turístico parte de Ingeniero Jacobacci y recorre 15 kilómetros hasta Empalme 648.

Una de sus particularidades está en las vías por las que circula: tienen apenas 75 centímetros de ancho, una característica que le dio su nombre. Durante décadas, fue parte de la vida cotidiana de la Línea Sur y permitió conectar localidades de Río Negro y Chubut, además de transportar pasajeros y cargas. Si bien actualmente el servicio no está disponible, las autoridades informaron que próximamente habrán novedades.

La Trochita en Río Negro: cómo es el recorrido desde Ingeniero Jacobacci

El recorrido turístico rionegrino tiene 15 kilómetros y comienza en la estación de Ingeniero Jacobacci, donde los pasajeros suben a la formación para atravesar parte de la estepa patagónica. El destino es Empalme 648, donde se ofrece de manera opcional un almuerzo con sabores de la región.

El viaje permite observar de cerca un paisaje dominado por la meseta patagónica, mientras el tren avanza a una velocidad que permite apreciar el entorno. En Empalme 648, los visitantes descienden y permanecen en el lugar para disfrutar un tiempo antes de emprender el regreso.

La historia de La Trochita es mucho más extensa que el actual paseo turístico. La construcción del ramal comenzó en 1922 y el proyecto buscaba consolidar poblaciones y transportar mercaderías entre Río Negro y Chubut. El trayecto original alcanzaba 402 kilómetros y tenía seis estaciones.

La formación también tuvo un papel importante en el transporte de lana y madera, antes de que las rutas y los vehículos de carga redujeran progresivamente su importancia como medio de transporte. En 1993, cuando el Gobierno nacional decidió cerrar el ramal, Río Negro y Chubut asumieron su administración en sus respectivos territorios.

La historia ferroviaria de La Trochita que explica su valor patrimonial

El viejo Expreso Patagónico fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1999. La distinción comprende el ferrocarril entre Ingeniero Jacobacci y Esquel, junto con sus vías, locomotoras, vagones y estaciones, considerados parte de un mismo patrimonio ferroviario.

En Río Negro, la formación también recibió otro reconocimiento: desde el 1 de octubre de 2022 cuenta con el certificado de Marca País.