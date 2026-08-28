Llega Bariloche a la Carta con novedades, del 5 al 12 de octubre: viene Córdoba como provincia invitada

Bariloche a la Carta nació con el objetivo de mostrar la identidad gastronómica de la ciudad, poner en valor el trabajo de sus cocineros y productores y contar, a través de la cocina, una parte esencial del destino.

Bariloche a la Carta es el evento mas esperado de la gastronomía regional y nacional. Foto: Archivo RN.



Desde aquella primera edición, BALC fue creciendo de manera sostenida. Primero se consolidó como una gran vidriera de la gastronomía de Bariloche; luego amplió su mirada para incorporar los productos, las cocinas y los paisajes de Río Negro; más tarde se convirtió en un punto de encuentro de la gastronomía patagónica. Hoy, después de más de una década de recorrido, el evento da un nuevo paso y comienza a proyectarse como uno de los grandes referentes de la cocina identitaria argentina.

«BALC fue siempre mucho más que un festival gastronómico. Es un evento que habla de territorio, producción, turismo y cultura. Una plataforma que conecta a quienes producen los alimentos con quienes los transforman y con un público cada vez más interesado en conocer qué hay detrás de cada plato», sostiene Lucio Bellora, alma mater y creador de esta mega movida gastronómica, turística y cultural barilochense, de alcance nacional.

Desde lo más clásico a lo vanguardista, la variedad de ofertas y creaciones de los chefs en Bariloche no deja de sorprender y tentar.





Por ello, la edición 2026 se realizará del 5 al 12 de octubre, con una agenda que volverá a desplegarse en diferentes puntos de la ciudad.

La Feria BALC, el espacio de mayor convocatoria del evento, tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el Centro Cívico y volverá a desarrollarse durante cuatro jornadas, manteniendo el formato de sus últimas ediciones.

Del 5 al 12 de octubre la agenda de BALC está repleta de clases magistrales. Agendarlas con anterioridad es el mejor consejo para no perderse nada.





Durante toda la semana, el público podrá recorrer el tradicional Circuito Gastronómico, que contará con alrededor de 100 restaurantes, bares, cervecerías, chocolaterías, casas de té y otros establecimientos participantes. Cada uno presentará propuestas especialmente diseñadas para BALC, con la posibilidad de descubrir nuevos lugares, probar menús exclusivos y reencontrarse con algunos de los grandes clásicos de la gastronomía barilochense.



A esto se sumarán las clases magistrales, los encuentros con cocineros, las degustaciones, las catas, los pop ups, las experiencias especiales y las distintas actividades que cada año convierten a Bariloche en una verdadera celebración de la cocina.



Río Negro, protagonista de una gran vidriera productiva

«Río Negro volverá a ocupar un lugar central en la propuesta», adelanta Lucio Bellora a «Río Negro». BALC se consolidó durante los últimos años como una de las principales vidrieras para los productores y emprendedores gastronómicos de la provincia, que encuentran en la feria un espacio para mostrar, ofrecer y comercializar sus productos ante miles de visitantes.



«La presencia rionegrina permite recorrer la provincia a través de sus sabores y reconocer la diversidad de sus regiones: los vinos y productos del Alto Valle, las frutas, los frutos secos, los aceites, los chocolates, las cervezas, la pesca, las carnes y muchas otras expresiones que vinculan producción, paisaje e identidad», comenta Bellora.



Ese protagonismo no se limita a la feria. Los productos rionegrinos atraviesan las clases, las degustaciones y las propuestas de los cocineros, fortaleciendo el vínculo entre quienes producen la materia prima y quienes la transforman en una experiencia gastronómica.

Una nueva etapa federal



La principal novedad de 2026 será el lanzamiento de “Argentina se encuentra en Bariloche”, un nuevo programa de provincias invitadas que, a partir de esta edición, permitirá que cada año una región del país tenga una presencia protagónica dentro del evento.

Este carácter federal ya había comenzado a expresarse en las últimas ediciones de BALC, con la participación de cocineros de Misiones, Chaco, Corrientes, Mendoza y Chubut, entre otras provincias, y con la presencia del programa GustAR, impulsado por la Secretaría de Turismo de la Nación.

Las duplas y grupos de cocineros que la grilla de BALC potencia año a año tanto la cocina patagónica como nacional. Este año, Córdoba será la provincia invitada.





Esas experiencias permitieron que distintas cocinas regionales llegaran a Bariloche, compartieran sus productos y dialogaran con la identidad gastronómica patagónica. El programa de provincias invitadas representa el paso siguiente en esa evolución: una propuesta más amplia y estructurada, que permitirá que cada año una provincia pueda mostrar integralmente su gastronomía, su producción, sus cocineros y sus destinos turísticos.





La primera provincia invitada será Córdoba, que desembarcará en Bariloche con una propuesta especialmente desarrollada para la ocasión.



Durante la Feria BALC, Córdoba contará con un pabellón exclusivo de aproximadamente 120 metros cuadrados. Será un espacio con identidad visual propia, pensado para acercar al público sus productos regionales, productores gastronómicos, bodegas, emprendimientos y destinos turísticos.

No se tratará solamente de una exhibición institucional. El pabellón tendrá vida durante los cuatro días de la feria, con degustaciones, venta de productos, activaciones y experiencias que permitirán conocer Córdoba a través de su gastronomía y de las personas que la construyen todos los días.

En el Centro Cívico está la gran feria, siempre, más los shows musicales y presentaciones de chefs invitados y locales.





La participación cordobesa también se extenderá fuera de la feria. Entre el 5 y el 12 de octubre se realizarán pop ups que reunirán a cocineros de Córdoba con referentes de la cocina de Bariloche. Estos encuentros permitirán generar cruces, intercambiar miradas y crear menús únicos, combinando productos, técnicas e identidades de ambos territorios.

Además, los cocineros invitados participarán de las clases y actividades centrales de BALC, mientras que los productos y destinos cordobeses estarán presentes en diferentes instancias de comunicación del evento.





El programa de provincias invitadas se perfila como la gran noticia de esta edición. No llega para reemplazar nada de lo que BALC ya construyó, sino para sumarle una nueva dimensión. El Circuito Gastronómico, la feria, los productores rionegrinos, las clases, las catas, los pop ups y las experiencias seguirán siendo sus grandes pilares. La provincia invitada permitirá ampliar ese universo y establecer nuevos vínculos entre cocineros, productores, destinos y públicos de todo el país.

Los consagrados, los emergentes y los que prometen son los convocados por BALC para que locales y visitantes conozcan la inmensa variedad de la gastronomía regional y nacional. BALC es un viaje de exploración del territorio, la producción, el turismo y la cultura.





