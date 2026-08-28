El viento se adueña de la Patagonia: a qué hora llegan las ráfagas más fuerte al Alto Valle, Viedma y la cordillera

El viento se adueña de la Patagonia una vez más. Si bien no hay alerta, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se prevé una jornada de ráfagas intensas que impactarán de distinta manera en regiones como la cordillera, el Alto Valle y la costa rionegrina.

En la cordillera de Neuquén y Río Negro se suma un factor extra: tras varias jornadas de calma, se prevé el regreso de lluvias combinadas con nevadas en las zonas altas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 17 °C y una mínima nocturna de 11°C. La probabilidad de lluvia se presenta solo en la ciudad de Roca y sus alrededores, pero es mínima por lo que podría no registrarse precipitaciones.

El gran protagonista, además del clima cálido, será el viento. Se esperan velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 9°C con vientos de 23 – 31 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 17°C con vientos de 23 – 31 km/h. Ráfagas de entre 34 y 45 km/h Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 11°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Neuquén: Mañana: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 9°C con vientos de 23 – 31 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 17°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 11°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera hay alerta, pero solo en la zona norte de Neuquén. En la parte sur que comprende el sector neuquino y rionegrino solo será escenario de un clima que combinará viento intenso y precipitaciones.

La temperatura, en líneas generales, se mantendrán entre los 5°C y 3°C . Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 60 km/h en la tarde y las precipitaciones aparecerán desde la mañana.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Lluvias con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 13 – 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región que registrará velocidades intensas de viento. Según el pronóstico la temperatura máxima será de 17°C y las ráfagas alcanzarán los 60 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: