Candela Arizaga rompió el silencio tras el escándalo con Facundo Moyano: «Tengo errores como cualquiera»

La influencer Candela Arizaga publicó un mensaje en sus redes sociales luego del episodio que protagonizó con su expareja, Facundo Moyano. Ya de regreso en Rosario, aseguró que se encuentra bien y dejó una reflexión para quienes la criticaron.

Tras el escándalo que la tuvo en el centro de la escena durante las últimas horas, Candela Arizaga reapareció en sus redes sociales con un breve mensaje en el que buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y el de su mascota.

La influencer, de 23 años, ya instalada en Rosario, escribió en una historia de Instagram: «Ya estoy bien, mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon».

Además, dejó una reflexión sobre la situación que atravesó: «Tengo errores como cualquiera; a la gente que me bardea le deseo mucho amor».

El escándalo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

El nombre de Arizaga tomó fuerte repercusión pública luego de denunciar por violencia de género a su entonces pareja, Facundo Moyano.

La joven fue registrada por cámaras de seguridad mientras corría desorientada por las inmediaciones del edificio donde convivían, en el barrio porteño de Belgrano. Posteriormente se presentó en una comisaría para radicar la denuncia, lo que derivó en la detención del exlegislador.

En un primer momento, Moyano fue acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en el marco de la investigación judicial.

Facundo Moyano fue liberado

Tras prestar declaración indagatoria y luego de que el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina (PFA) informaran que no existían impedimentos legales vigentes en su contra, la Justicia dispuso la liberación de Facundo Moyano.

La causa continúa su curso mientras se aguardan nuevas medidas y el avance de la investigación para esclarecer lo ocurrido entre ambos.Policía Federal Argentina (PFA) sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso la liberación del hijo de Hugo Moyano.