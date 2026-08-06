Las mejores excursiones para hacer en Cancún: de Chichén Itzá a Isla Mujeres, los imperdibles del Caribe mexicano

Isla Mujeres combina playas paradisíacas, snorkel y un ambiente relajado, ideal para una escapada de un día. Foto: Diario Río Negro.

Cancún es mucho más que playas de arena blanca y hoteles all inclusive. Desde este destino, considerado la puerta de entrada a la Riviera Maya, es posible realizar excursiones de un día que combinan historia, naturaleza, aventura y algunas de las postales más espectaculares de México. Si estás organizando un viaje, estas son las experiencias que realmente valen la pena.

Chichén Itzá: la excursión imprescindible

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, Chichén Itzá es la excursión más popular desde Cancún.

Miles de turistas recorren cada año la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, uno de los imperdibles para quienes visitan Cancún. Foto: gentileza.

La mayoría de los tours incluyen el traslado desde el hotel, guía especializado, una parada para almorzar en Valladolid y la visita a un cenote, donde los viajeros pueden refrescarse luego del recorrido arqueológico. Se trata de una salida de día completo, que suele durar entre 10 y 12 horas.

Isla Mujeres: aguas turquesas y Playa Norte

A solo 20 minutos en ferry desde Cancún, Isla Mujeres es uno de los paseos favoritos de quienes buscan playas paradisíacas y un ambiente relajado.

Playa Norte, en Isla Mujeres, se destaca por sus aguas turquesas y arena blanca, a pocos minutos en ferry desde Cancún. Foto: Diario Río Negro.

Muchos visitantes optan por recorrer la isla en carrito de golf, disfrutar de Playa Norte, o contratar excursiones en catamarán que incluyen snorkel sobre arrecifes, bebidas y tiempo libre para recorrer el centro de la isla.

Tulum: ruinas frente al mar Caribe

Tulum ofrece una combinación única de arqueología y playa. Las antiguas construcciones mayas se encuentran sobre un acantilado con vistas al mar Caribe, convirtiéndolo en uno de los sitios más fotografiados de México.

La excursión suele complementarse con visitas a cenotes cercanos o a Playa Paraíso, una de las más famosas de la región.

Los cenotes: una experiencia única

Los cenotes son piscinas naturales de agua dulce formadas por el colapso de cavernas de piedra caliza y representan una de las mayores atracciones de la península de Yucatán.

Los cenotes de la península de Yucatán ofrecen una experiencia única para nadar y conectar con la naturaleza. Foto: gentileza.

Entre los más recomendados figuran Dos Ojos, Gran Cenote, Ik Kil y Suytun, ideales para nadar, hacer snorkel o simplemente admirar sus aguas cristalinas. Muchos tours permiten visitar dos o tres cenotes en un mismo día.

Xcaret y Xel-Há: parques para toda la familia

Para quienes viajan con niños o buscan una experiencia completa, los parques temáticos de la Riviera Maya son una excelente alternativa.

Xcaret combina naturaleza, fauna, cultura mexicana y espectáculos nocturnos, mientras que Xel-Há funciona como un enorme parque acuático natural donde se puede practicar snorkel, flotar por ríos y convivir con peces tropicales.

¿Cuál conviene elegir?

Si es la primera vez en Cancún, los especialistas recomiendan priorizar dos o tres excursiones y alternarlas con días de descanso en la playa para disfrutar realmente del destino.

Una combinación muy elegida es:

Chichén Itzá + cenote.

Isla Mujeres.

Tulum o Xcaret, según el tipo de viaje.

De esta manera se logra un equilibrio entre historia, naturaleza, aventura y relax, aprovechando al máximo una estadía de entre cinco y siete días en el Caribe mexicano