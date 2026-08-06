Nahuel Molina deja Atlético Madrid y es nuevo futbolista de la Roma

Molina disputó el Mundial 2026 pero fue uno de los puntos más bajos durante la Copa del Mundo.

Nahuel Molina llegó a un acuerdo y continuará su carrera en el futbol italiano. Luego de un flojo Mundial del lateral de la Selección Argentina, el futbolista de 28 años terminó su etapa en Atlético Madrid y es nuevo refuerzo de la Roma.

Desde su llegada al futbol español en 2022, el surgido de Boca nunca pudo afianzarse y alternó titularidades y suplencias con el Cholo Simeone. En total disputó 181 partidos oficiales, hizo nueve goles y dio 17 asistencias con la camiseta del Colchonero. No pudo sumar títulos.

Molina fue suplente durante esta temporada y volverá a jugar en Italia tras cuatro años.

En el Mundial 2026, su segunda participación mundialista, el lateral derecho jugó siete partidos (seis como titular) y no tuvo un buen rendimiento, ya que fue el apuntado en el gol de Inglaterra en semifinales y en el tanto de España en la gran final.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, la Roma pagará un total de 18 millones de euros por la transferencia. En ese monto están incluidos los bonos por objetivos que equivalen aproximadamente a cuatro millones. Regresará a la Serie A después de cuatro años tras irse del Udinese en 2022, donde dejó una buena imagen.

Molina firmará su contrato hasta mediados de 2029 en los próximos días y será el cuarto argentino de «La Loba» en el plantel actual, junto a Paulo Dybala, Matías Soulé y Benjamín Castro, que llegó al club hace una semana por una cifra de 35 millones de euros.

Por esta operación, Boca recibirá un total de 500 mil euros en concepto del mecanismo de solidaridad entre los clubes ya que lo formó en sus divisiones inferiores.

Además, es el primer futbolista de la Selección Argentina que cambia de club luego del subcampeonato de la Copa del Mundo. Otros que están cerca de irse de su equipo actual son Julián Álvarez (continúa en negociaciones con Barcelona), Thiago Almada, (a un paso de jugar en River), Gerónimo Rulli (el Manchester City ofertó por él) y Cristian Romero (se irá al Atlético Madrid o al Inter).