Ciudadanía argentina más fácil y rápida: los detalles sobre el nuevo trámite online desde Migraciones

La Dirección Nacional de Migraciones asumió desde este lunes la responsabilidad de otorgar la ciudadanía argentina a los extranjeros, en un cambio que busca simplificar y agilizar el proceso. Hasta ahora, quienes querían naturalizarse debían realizar el trámite principalmente de manera presencial ante el Poder Judicial de la Nación, donde se sorteaba un juzgado para el seguimiento de cada caso.

Ciudadanía argentina online: cómo iniciar el trámite

El cambio, oficializado mediante el Decreto 366/25, permite que el proceso se inicie completamente digital a través del sistema RaDEX en la web de Migraciones. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página web del organismo y acceder a la opción «Ciudadanía».

Registrar un usuario y completar el formulario online.

Adjuntar la documentación requerida, que incluye:

Documento Nacional de Identidad.

Certificado de Antecedentes Penales actualizado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Documentación que acredite la ocupación o medios de vida.

Constancia de CUIT o CUIL.

El trámite es personal, no requiere gestores y solo puede iniciarse si el solicitante se encuentra dentro del territorio argentino. A medida que avance el proceso, Migraciones podrá solicitar documentación adicional. Además, los interesados podrán seguir el estado de su solicitud de forma online ingresando su número de orden y fecha de nacimiento.

Quiénes pueden acceder a la ciudadanía argentina

Podrán solicitar la nacionalización aquellas personas mayores de 18 años, nacidas en el extranjero, que cuenten con residencia temporaria o permanente y cumplan con las previsiones del Artículo 2 inciso 1 de la Ley de Ciudadanía 346 y sus modificatorias.

Beneficios del nuevo proceso

Según Migraciones, el traslado del trámite desde el Poder Judicial busca unificar la gestión de residencia y naturalización en un solo organismo, optimizando la eficiencia, incrementando la seguridad y garantizando mayor transparencia. Además, se busca un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, evitando trámites duplicados en diferentes organismos.