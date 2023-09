Ciudadanía italiana: cómo son los nuevos requisitos y la posibilidad de acelerar el trámite vía judicial

El gobierno italiano presentó un proyecto que busca modificar la ley de solicitud de la ciudadanía italiana. Este, además, agrega nuevos requisitos para restringir el derecho de la obtención para los descendientes de italianos.

Si bien la propuesta se encuentra en su etapa inicial, esta no se trata de un simple proyecto de ley depositado en el senado, sino que fue presentado por el presidente de dicha cámara, Roberto Menia.

El mismo afectaría a los descendientes de italianos, para la ciudadanía iure sanguinis, es decir, alcanzaría a hijos, nietos, bisnietos o tataranietos.

Ciudadanía italiana: cuáles serían los nuevos requisitos

En tanto, que los nuevos requisitos que entrarían en vigencia en el mismo momento de aprobada la ley determinan para la obtención de la ciudadanía: contar con un diploma de lengua italiana de nivel B1, lo que significa hablar y comprender todo en idioma italiano, lo que representa un gran desafío para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de aprenderlo previamente.

Por otro lado, solicita residir en Italia durante al menos un año antes de presentar la solicitud. Cabe aclarar que esta disposición aplica para todo aquel que no sea hijo ni nieto de italiano y podría disuadir a muchos descendientes que no tienen conexión actual con Italia o que no pueden comprometerse a vivir allí durante un año antes de iniciar el proceso de ciudadanía.

Por último, apunta a la imposibilidad de iniciar nuevos trámites en los consulados y obligaría a bisnietos y tataranietos a tramitarlo en Italia en la comuna donde hayan residido.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta ley alcanzaría también a quienes ya hayan presentado la documentación en el consulado italiano. Por eso, este nuevo proyecto genera una gran incertidumbre para aquellos que están en el proceso de obtener la ciudadanía italiana.

Cómo es la vía judicial para obtener la ciudadanía italiana

Se trata de un proceso para obtener la ciudadanía italiana a partir de una sentencia judicial en lugar de la vía administrativa. Esta alternativa se lleva adelante ante la imposibilidad de obtener un turno en la sede del consulado que corresponde al domicilio del interesado, o cuando la ciudadanía italiana en vía administrativa no es posible si hay una mujer en la línea que dio a luz antes de 1948.

En este sentido, el trámite por vía judicial se otorga en virtud de la ley italiana, que reconoce el derecho a la ciudadanía a través del iure sanguinis o derecho de sangre. Esta modalidad tiene algunas ventajas:

– Es la vía más rápida para obtener la ciudadanía sin que el interesado se mueva de su casa.

– No es necesario presentar nada en el consulado, no es necesario obtener turno consular.

– Cuántas más personas se sumen menor es el costo unitario.

– Este proceso garantiza la obtención de la ciudadanía.

– Se realiza un seguimiento del juicio online desde la página oficial de la justicia italiana.

En tanto, es importante recordar que el proyecto de ley del gobierno italiano está en proceso de discusión y que sus disposiciones pueden sufrir cambios antes de su implementación.