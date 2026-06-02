Clínicas de la Patagonia suspenden la atención de guardia para afiliados de PAMI.

Las clínicas y sanatorios de la Patagonia anunciaron que, a partir de este martes, suspenderán la atención de consultas de guardia para afiliados de PAMI. No obstante, aclararon que continuarán brindando asistencia en casos de emergencia por razones de responsabilidad médica.

La decisión fue comunicada por las instituciones prestadoras de salud de la región luego de varios meses de negociaciones sin acuerdo con las autoridades nacionales de la obra social.

Según explicaron, los valores que perciben por las prestaciones registraron una pérdida real cercana al 75% frente a la inflación acumulada en los últimos dos años y medio.

Desde el sector señalaron que mantuvieron los servicios con normalidad como muestra de buena voluntad y con el objetivo de evitar perjuicios a los afiliados. Sin embargo, sostuvieron que la falta de respuestas satisfactorias terminó por volver insostenible la situación económica de las instituciones.

Los prestadores indicaron que durante el conflicto presentaron distintas propuestas orientadas a iniciar un proceso gradual de recomposición arancelaria y establecer mecanismos de actualización que permitieran frenar el deterioro de los ingresos.

No obstante, afirmaron que la última propuesta presentada por las autoridades de PAMI contemplaba una actualización potencial inferior al 4%, porcentaje que consideraron insuficiente para resolver la crisis.

Además del reclamo por los aranceles, las clínicas advirtieron sobre dificultades operativas derivadas de los cupos establecidos para determinadas prácticas ambulatorias y la falta de provisión de insumos indispensables para intervenciones complejas, especialmente en especialidades como urología y neurocirugía.

Las entidades señalaron que los costos de esos materiales no pueden ser absorbidos con los valores vigentes, lo que compromete la continuidad de algunos servicios especializados.

Ante este escenario, los prestadores convocaron a los ministros de Salud de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz para analizar el impacto que podría generar la medida en los hospitales públicos de la región, que podrían verse afectados por una mayor demanda de pacientes afiliados a PAMI.

Las clínicas destacaron que el sistema privado de salud atiende aproximadamente al 65% de la población patagónica y genera más de 10.000 puestos de trabajo directos.

En ese contexto, advirtieron que la situación afecta tanto a los afiliados como a la sustentabilidad de las instituciones sanitarias.

La medida cuenta con el respaldo de numerosos centros de salud de las cuatro provincias patagónicas, que reiteraron su pedido de una actualización arancelaria que permita garantizar la continuidad de las prestaciones y preservar la calidad de la atención médica.