Aguinaldo para empleadas domésticas en junio 2026: cuándo y cómo se calcula

Aguinaldo de las empleadas domésticas: ¿Cómo se calcula y cuándo se paga en junio 2026?.-

El cierre del primer semestre de 2026 activa una de las obligaciones más importantes para los empleadores de casas particulares: el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El aguinaldo de las empleadas domésticas es un derecho que alcanza a todas las trabajadoras registradas, independientemente de si cumplen jornadas completas o prestan servicios por hora.

Para determinar el monto exacto del aguinaldo para empleadas domésticas, la Ley de Contrato de Trabajo establece que debe tomarse como base el 50% de la mejor remuneración mensual, percibida entre enero y junio 2026.

En este escenario de junio 2026, la liquidación demanda una revisión minuciosa de los recibos digitales de ARCA, ya que los aumentos paritarios de los meses previos impactan de manera directa en el cálculo del haber más alto del período.

Junio 2026: fórmulas para liquidar el aguinaldo de las empleadas domésticas

El cálculo del aguinaldo de las empleadas domésticas varía, según la regularidad y el tiempo de permanencia en el puesto durante el semestre. Según la normativa oficial, se aplican los siguientes criterios:

Período completo : si la trabajadora se desempeñó de enero a junio, se divide a la mitad la mejor remuneración bruta percibida en ese lapso.

: si la trabajadora se desempeñó de enero a junio, se divide a la mitad la mejor remuneración bruta percibida en ese lapso. Período incompleto (proporcional) : para quienes no trabajaron el semestre entero, se toma la mitad del mejor sueldo, se multiplica por los meses o días trabajados y se divide por seis.

: para quienes no trabajaron el semestre entero, se toma la mitad del mejor sueldo, se multiplica por los meses o días trabajados y se divide por seis. Trabajo por hora : se debe sumar la remuneración total de cada mes y seleccionar la más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo.

: se debe sumar la remuneración total de cada mes y seleccionar la más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo. Inclusión de adicionales: el cálculo debe contemplar el básico, la antigüedad y, en nuestra región, el plus por zona desfavorable.

Empleadas domésticas: plazos y formalidades del pago del aguinaldo en junio 2026

La ley 27.073 es la encargada de determinar los tiempos legales para que el aguinaldo de las empleadas domésticas llegue a manos de las trabajadoras; en este contexto, para este año, la fecha límite oficial es el martes 30 de junio 2026.

Sin embargo, el marco legal contempla un margen de cortesía administrativa de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento, lo que permite que el depósito se efectivice hasta el lunes 6 de julio 2026 sin que el empleador incurra en infracción.

Respecto a la documentación, existen dos vías validadas por ARCA: incluir el concepto de SAC en el recibo de sueldo unificado de junio 2026, o emitir un comprobante individual si el pago se realiza en una fecha diferenciada.

Es fundamental recordar que este beneficio es exclusivo para el personal en relación de dependencia; los trabajadores informales o monotributistas quedan excluidos de percibir el aguinaldo de junio 2026.