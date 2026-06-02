Rige un nuevo aumento del salario mínimo: cuánto se cobra desde junio 2026

El Gobierno nacional actualizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que desde el 1.° de junio de 2026 pasó a ser de $367.800 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. En el caso de los empleados jornalizados, el valor mínimo de la hora de trabajo quedó establecido en $1.839.

Aumentó el salario mínimo en junio 2026

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco de la Resolución 9/2025, normativa que definió una serie de incrementos escalonados hasta agosto de 2026 tras no alcanzarse un acuerdo entre representantes sindicales y empresariales en el Consejo del Salario Mínimo.

El nuevo monto constituye el piso salarial legal que debe percibir un trabajador fuera de convenio colectivo. Su función es garantizar un ingreso mínimo obligatorio en aquellas actividades donde no existen acuerdos salariales específicos negociados entre empleadores y sindicatos.

La actualización forma parte de un esquema de aumentos mensuales dispuesto por el Poder Ejecutivo luego del fracaso de las negociaciones tripartitas destinadas a fijar un nuevo valor consensuado para el salario mínimo.

Además de su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores alcanzados, el SMVM tiene efectos indirectos sobre distintos componentes del sistema de seguridad social. El monto vigente desde junio de 2026 se utiliza como referencia para determinar topes de ingresos y calcular determinadas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Si bien no todos los beneficios previsionales y sociales se actualizan en la misma proporción que el salario mínimo, el nuevo valor influye en diversos parámetros utilizados por el organismo para la liquidación de prestaciones y programas de asistencia.