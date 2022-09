Coldplay anunció la transmisión en vivo de su show desde Buenos Aires

Coldplay anunció que transmitirá en vivo dos de sus shows en Argentina. El evento en vivo desde el estadio Monumental podrá ser visto en miles de salas de cine de distintos países.

Las dos funciones de la banda británica serán en el marco de su gira mundial «Music of The Spheres World Tour».

Cómo conseguir las entradas para la transmisión en vivo de Colplay

El evento en vivo para todo el mundo podrá verse en las salas cinematográficas de más de 70 países, el 28 y 29 de octubre. Las entradas estarán disponibles el 15 de septiembre a las 11 de Argentina, en coldplaycinema.live.

La banda liderada por Chris Martin agotó las entradas para sus diez presentaciones en Buenos Aires, con alrededor de 600 mil tickets vendidos. Con eso números, Coldplay encabeza una serie de récords en materia de espectáculos internacionales en Argentina.

El evento le permitirá a los seguidores de la banda experimentar en todo el mundo el show en vivo Music Of The Spheres, que vendió más de 5,4 millones de entradas.

A lo largo del concierto, Coldplay interpretará clásicos como Ye llow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe en un estadio plagado de luces, lásers, fuegos artificiales y muñequeras de LED, que se combinan para vivir una experiencia llena de alegría y vitalidad. La presentación está dirigida por el director ganador del BAFTA y nominado al Grammy Paul Dugdale