¿Cómo estará el tiempo este jueves 21 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Parcialmente nublado a nublado. Lluvias y nevadas, más intensas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 5°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Inestable con algunas lluvias, nevadas en zonas más elevadas. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 10°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Probables nevadas y lluvias hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas en cotas altas. MIN 1°C /// MAX 6°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables nevadas y lluvias hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 2°C /// MAX 10°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Probables chaparrones hacia la tarde y noches, especialmente hacia valle medio. Viento de direcciones variables cambiando a regular del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 18°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Algunos chaparrones y lluvias hacia la tarde o noche. Viento moderado del sector norte rotando al oeste. MIN 3°C /// MAX 18°C