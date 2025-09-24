¿Cómo estará el tiempo este jueves 25 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. MIN 5°C /// MAX 19°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 5°C /// MAX 21°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte rotando al oeste. MIN 7°C /// MAX 24°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. MIN 6°C /// MAX 23°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 10°C /// MAX 27°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a despejado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 7°C /// MAX 22°C