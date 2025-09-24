ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este jueves 25 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Ascenso de la temperatura, periodos de vientos moderados. Para cordillera tiempo bueno con ascenso de la temperatura. El viernes inestable en toda la región.

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. MIN 5°C /// MAX 19°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 5°C /// MAX 21°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte rotando al oeste. MIN 7°C /// MAX 24°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. MIN 6°C /// MAX 23°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 10°C /// MAX 27°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a despejado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 7°C /// MAX 22°C


