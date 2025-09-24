¿Cómo estará el tiempo este jueves 25 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Ascenso de la temperatura, periodos de vientos moderados. Para cordillera tiempo bueno con ascenso de la temperatura. El viernes inestable en toda la región.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. MIN 5°C /// MAX 19°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 5°C /// MAX 21°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte rotando al oeste. MIN 7°C /// MAX 24°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. MIN 6°C /// MAX 23°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 10°C /// MAX 27°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado a despejado. Viento regular a fuerte del sector norte con ráfagas. MIN 7°C /// MAX 22°C
