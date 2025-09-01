¿Cómo estará el tiempo este martes 2 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado del sector oeste. MIN 1°C /// MAX 4°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a nublado. Algunas lluvias y nevadas en el sur de la región. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 8°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 2°C /// MAX 10°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

CENTRO DE NEUQUÉN: Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 2°C /// MAX 10°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Algunas lluvias hacia valle medio. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 15°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nublado a parcialmente nublado. Algunas lluvias hacia la noche. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 16°C